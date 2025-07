Sandro Castro lanza un challenge en modo repartero y le dicen en redes: "A Gerardo no le va a gustar esto"

El nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, vuelve a dar de qué hablar y no para bien, esta vez por compartir en su cuenta de Instagram un video que ha generado una ola de comentarios, burlas y críticas.

El joven, conocido por su estilo de vida ostentoso y sus publicaciones totalmente absurdas, se mostró nuevamente “modo repartero”, bailando con varios amigos frente a un auto clásico, que parece ser un es un Citroën DS, con una cerveza Cristal en la mano.

“New challenge Cristach”, escribió Sandro junto al clip en el que aparece moviéndose, sin coordinación alguna, al ritmo de su tema urbano “La Cristach” cuya letra dice: “Vampiros y vampiras, no creo en Bucanero, lo mío es la Cristach, para toda la farándula llegó el Vampirach”.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Comentarios como “Oye a Gerardo no le va a gustar esto”; “El heredero de Chocolate MC, Sandrito el príncipe del reparto”; “Somos continuidad”; “Este es el tema del verano 2025”; “Al Necio y Gerardo no les va a gustar este reel” o “Gerardo salió del grupo”, reflejan el tono sarcástico con el que muchos cubanos recibieron el video.

Otros apuntaron directamente al entorno del poder en Cuba: “Deja que Raúl se entere”; “Canel te va a salir a buscar”; “Contigo de presidente muchas cosas cambiarían”; “¿Raúl no tiene Instagram?”; “Al IX Pleno del PCC no le gusta este challenge”.

La publicación de Sandro llega en un contexto peculiar. En días recientes, oficialistas y simpatizantes del régimen han lanzado críticas inusuales contra él. Algunos apuntan que podría haberse dado “luz verde” para desacreditarlo públicamente como forma de marcar distancia desde las esferas más altas del poder.

Aunque Sandro no se ha pronunciado directamente al respecto, lo hace de la forma que mejor sabe: con otro video que de ser posible levantaría al propio Fidel Castro de su piedra.

