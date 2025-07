Aumentan tarifas de trámites migratorios en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un aumento desde el pasado 17 de julio para solicitantes de algunos beneficios migratorios.

La medida afecta a los extranjeros que solicitan Parole In Place (PIP) o libertad condicional en varias categorías.

Es así como queda eliminada la posibilidad de exención de tarifas del Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje, Documentos de Libertad Condicional y Registros de Llegada/Salida en las categorías: solicitud inicial de registro de llegada/salida para Parole In Place (PIP), para extranjeros que se encuentran dentro de Estados Unidos; y Solicitudes para reinstaurar el parole en personas que ya contaban con un periodo anterior de libertad condicional bajo el programa PIP.

De esta manera, los aplicantes de estas categorías deberán pagar una tarifa de 630 dólares tras la actualización del formulario G-1055, con una nueva lista de tasas por solicitudes.

La posibilidad de las nuevas tarifas ya había sido anunciada por USCIS el pasado 11 de julio, como parte de las reformas de política migratoria llevadas a cabo por la Administración Trump y en marcadas en su "Ley grande y Hermosa".

Nuevos precios

Ya tras la aprobación de la ley, el abogado Wilfredo Allen había advertido a la audiencia de CiberCuba que se encarecerían todos los procedimientos.

“¡Qué caras se van a poner las cosas!”, advirtió en el programa semanal que tiene los lunes, a las 11.00 horas de Miami, en esta plataforma.

"Vamos a estar muy claros, muchas personas van a perder sus asilos. La apelación anteriormente costaba 110 dólares. En este momento son 900 dólares. Si te niegan la residencia o si tenías algún beneficio de USCIS, la apelación ahí son 900 dólares", dijo Allen.

"Cuando tú ves que las apelaciones van de 110 a 900 dólares cada una, te das cuenta de qué caro se ponen las cosas. Cuando tú ves que la aplicación para la residencia va a ser 1.500 dólares ahora, entiendes que es un precio bastante alto. Si estás pidiendo algún tipo de perdón con la residencia, la I-601, es ahora 1.050 dólares la aplicación. Esto es cuando tú tienes que aplicar para tu residencia, pero tienes que pedir un perdón por un delito pequeño, por algo que ocurrió", aclara el abogado.

"Estamos hablando de que estás pagando 2.550 dólares para aplicar para tu residencia. La I-246, que lo usamos a menudo, que es para suspender una deportación, cuesta ahora 600 dólares. La aplicación de la 42A, que es para pedir un perdón formal por delitos criminales cuando una persona es residente, subió a 1.500 dólares y para reabrir los casos son 5.200 dólares. Si te das cuenta, esos en la Corte no son casos enormes. También yo sé que, por ejemplo, aplicar para un parole sale por mil dólares. Eso no quiere decir que te lo den, es para aplicar para ese parole: son mil dólares", recalcó.

Willy Allen explicó además que “aplicar para tu primer asilo, por permiso de trabajo, son 550 dólares y aplicar para los permisos de trabajo del asilo, después, son 275 dólares. Estás viendo que los gastos se han incrementado. ¿Y por qué? La idea también es hacer las cosas más difíciles para los inmigrantes. Ahora, en casi todo lo que estás haciendo te puedes pedir no pagar los gastos, no pagar las tarifas. Pero eso va a ser también muy difícil que te lo aprueben, porque aplicar para no pagar la tarifa no significa que te lo van a aprobar”.

