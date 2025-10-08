Abogada Liudmila Marcelo aclara que sólo se pueden pagar asilos iniciales en Corte, pero "si tienes dudas, haz el pago"

La abogada Liudmila A. Marcelo ha explicado detalladamente en el programa semanal que tiene en CiberCuba los miércoles, a las 11.00 horas (de Miami) cómo hacer los pagos de 100 dólares de los asilos iniciales en Corte, que son los únicos que se pueden pagar en estos momentos ya que aún no está habilitada la vía para ingresar el importe de los 'fees' de mantenimiento (100 dólares por cada año de espera) de casos pendientes en Corte desde 2020, 2021 y 2023.
La experta en Inmigración, con oficina propia en Florida, considera que la vía para hacer el pago es bastante sencilla y que no es necesario contratar a alguien que te haga este trámite. En primer lugar, porque tiene conocimiento de que hay quienes están cobrando determinadas cantidades de dinero cuando no se trata de hacer una moción ni de nada por el estilo. Y en segundo lugar porque no hay una fecha límite para hacer el pago (se puede hacer en este enlace) aunque ella recomienda realizarlo cuanto antes.
Esto significa que, por una parte, Liudmila Marcelo desmiente que el 30 de septiembre era la fecha tope para pagar el 'fee' de asilo. De hecho, no sabe de dónde sale este rumor. Por otra parte, hace un llamamiento a la sensatez: ante la duda de si hay o no que pagar asilo inicial, "haz el pago", porque, en su opinión, es mejor perder 100 dólares antes que perder el asilo.
Resumiendo Liudmila Marcelo explica que para los asilos en Corte hay dos tipos de pagos por hacer: el de asilo inicial (ya habilitado) y el de mantenimiento de asilo (no está claro cómo lo cobrarán). Luego están los casos de asilo en USCIS. Ella recomienda estar pendientes de indicaciones por lo que es vital tener la dirección actualizada. Por último, están los casos en apelación, de los que aún no se sabe cómo se efectuarán los pagos.
Respecto al pago de 'fees' en casos que lleva USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Liudmila Marcelo aclara que esta semana ya está disponible el link en la página de USCIS, pero aún no está habilitado. "Hasta el momento la indicación es que deben esperar a recibir la notificación y tener su dirección actualizada con USCIS para evitar perder esa comunicación".
Por último, la abogada recordó que a partir del 28 de este mes de octubre no se podrán hacer pagos por giros postales o cheques.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.