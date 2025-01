¿La comida en EE. UU. no tiene sabor? El ‘trauma’ de una madre cubana recién llegada

Una cubana en EE. UU. compartió en TikTok el “trauma” que está viviendo su mamá con la comida desde que llegó al país. Según explicó en el video, su madre, recién llegada de Cuba, siente que la comida no tiene sabor, algo que ella misma experimentó en su momento: “En Cuba cocinábamos con cualquier cosa y la comida sabía buena, en este país le echas de todo y no te sabe a nada, mi amor”.

La creadora, Melissa (@meloncitalafaraonayeyeo) comentó que ahora está enseñándole a su mamá a cocinar y le explicó que en EE. UU. se necesita usar el doble de sazón para lograr algo parecido al sabor de Cuba: “Aquí tú cocinas el bistec y no te huele a nada; si no le echas sazón no te sabe a nada, es como si te estuvieras comiendo un pedazo de carne de esa que tú descongelas 20 o 30 veces y pierde el sabor”. También destacó que en Cuba la comida sabía mejor, incluso con menos ingredientes, y que “si no le echas mantequita de puerco, menos que menos, mi amor, no te sabe absolutamente nada”.

El video ha provocado reacciones de muchos cubanos que viven en el extranjero y compartieron sus experiencias. Algunos estuvieron de acuerdo: “Es la comida que en Cuba es orgánica, aquí es muy procesada”; “Yo llevo 8 años acá y todavía la carne de puerco no hay forma de que se compare”; “Es como dicen, en Cuba comías con hambre y con cualquier cosa sabía bueno”.

Otros, sin embargo, opinaron diferente: “A mí todo me sabe igual, yo nunca pasé por eso”; “Yo cocino con sal y pimienta, y todo me queda rico”; “Si compras carne fresca y usas sazón natural, la comida te queda espectacular”. También hubo quienes consideraron que el sabor tiene que ver con los métodos de preparación en Cuba: “Allá había tiempo para cocinar a fuego lento, aquí todo es rápido”; “La carne aquí es congelada y pierde el sabor”.

El debate sigue abierto entre los cubanos que están de acuerdo en que “nada sabe igual” y los que consideran que todo es cuestión de adaptarse. Y tú, ¿has pasado por esta experiencia?

