Activista e influencer Carlos Eduardo Espina arremete contra Otaola: "No lo conoce nadie fuera de su comunidad"

El activista e influencer Carlos Eduardo Espina ha vuelto a generar revuelo en redes sociales tras lanzar duras críticas contra el presentador cubano Alexander Otaola durante una entrevista en el pódcast “Destino Tolk”.

En sus declaraciones, Espina minimizó el alcance Otaola y lo acusó de construir su fama sobre el conflicto con otros creadores de contenido.

“Yo cuando comencé en redes sociales hacía mi contenido normal de migración, política y luego me empiezan mis seguidores cubanos a decir ‘¿has visto a este tipo que anda hablando de ti?’ Yo realmente no tenía idea. Otaola sinceramente no lo conoce nadie fuera de su comunidad”, aseguró Espina en el espacio.

Con un tono directo, el joven de origen uruguayo cuestionó el impacto real del presentador entre las audiencias hispanas en Estados Unidos. “Tú le dices a un mexicano, un hondureño, un guatemalteco quién es este tipo, yo pensé que era un loco que se escapó del circo porque hay muchos personajes en redes sociales”, añadió entre risas.

Espina también comentó cómo ha sido atacado en múltiples ocasiones por Otaola desde su programa: “A lo largo de los años me ha sacado muchas veces en su programa por diferentes razones, pero sinceramente no sé qué le pasa a ese señor. Yo hago videos de él y la gente me pregunta: ¿y este tipo quién es?”.

Además, comparó el alcance de ambos en redes sociales: “Yo se lo dije en un video: lo que le duele de mí es que yo llegué a las redes sociales y en cinco años ya tengo 15 millones de seguidores. Tú vas a sus canales, lleva cuánto, como 10 años en redes sociales y no pasa del medio millón”.

Lo más leído hoy:

No obstante, Espina también reconoció que parte del respaldo que ha recibido por parte del público cubano tiene relación directa con esta polémica. “Todos los cubanos que me reconocen me dan la mano y me dicen: gracias por darle duro a Otaola”, comentó, aludiendo al apoyo que ha recibido en la calle.

Espina habló del último encontronazo que tuvo con Otaola en el que este le dijo que si quería ser invitado a su programa le pagara 50 mil dólares. El activista aceptó pagar el dinero si este era donado a una causa cubana, pero Otaola se negó argumentando que el pago era por su tiempo.

“Yo nunca lo he conocido en persona, pero sinceramente creo que tiene miedo de tenerme en su programa”, agregó muy convencido.