“¡Nos matan poco a poco!”: Indignación por larvas, gusanos y hasta peces en agua potable de Sancti Spíritus

La presencia de animales vivos en el agua que llega a las viviendas de Sancti Spíritus ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde residentes denuncian la aparición de gusarapos, lombrices, caracoles y hasta peces saliendo de las tuberías supuestamente destinadas a agua potable.

La denuncia inicial fue realizada por Yanalli González Domínguez, quien publicó en Facebook: “¿Alguien me dice qué son esos gusarapos que salen por nuestras tuberías? Dios, supuestamente es agua potable”.

Captura Facebook / Yanalli González Domínguez

Más tarde, en la sección de los comentarios, agregó: “Yo estoy lavando y el agua está llena de bichos, por Dios, se mueven, están vivos... ¿será que el agua viene directo del río?”.

Captura comentario Facebook

A esta publicación se sumaron decenas de comentarios que describen escenas similares.

“Y hasta pececitos salen por la tubería”, advirtió Misleidy González Alonso.

Por su parte, Yureibys Torresilla relató: “Hoy temprano abrí el lavamanos y cayeron bichos que no eran larvas, era otra cosa… me quedé sin palabras”.

Captura comentario Facebook

También advirtió: “Imaginen que lavándote la boca uno de esos bichos se te vaya a la garganta”.

“Esa es el agua que nos están garantizando. Hasta lombrices trae, ya no le dan tratamiento alguno”, denunció Lourdes Moreno Bombino.

Mari Batista Lorenzo fue más dura: “¡Por Dios! Nos quieren matar. Nada sirve y lo más lindo es que no protestes, porque te llaman gusano o dicen que el imperio te paga”.

“En la mía vienen gusarapos vivos, matas del río ya como podridas y caracolitos”, escribió Rosa Jiménez.

Captura comentario Facebook

José A. Rodríguez afirmó que tiene filtros en las llaves de agua y cada dos días se tupen: “Cuando las abro para limpiarlas no quieran ver lo que me he encontrado. Nos están matando poco a poco”.

Otros testimonios hablan de larvas de mosquitos, lombrices rojizas y animales mayores: “Son tilapias, mi tanque se fregó y había una”, comentó Lilibet Díaz.

Captura comentario Facebook

“A mí me salen renacuajos, parecen grandes”, escribió Dianelys Yero.

La falta de tratamiento es una preocupación generalizada: “Nada de potable tiene esta agua”, señaló Elizabeth Herrera Rodríguez.

“Como puercos nos tienen viviendo”, expresó Jorge Bello.

Yalily Del Sol concluyó: “Es un asco, mantengo un colador para poder coger el agua un poquito más limpia, pero ni cocino con ella”.

La preocupación por la calidad del agua potable en Cuba ha ido en aumento debido a denuncias persistentes sobre su contaminación.

Las autoridades han reconocido altos niveles de turbiedad en el agua que se distribuye a la población, una condición que, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una constante en varias provincias del país.

En zonas como Mayabeque, la situación ha generado alarma desde hace tiempo. Vecinos han reportado la salida de agua de color marrón, con sedimentos visibles y olor desagradable, obligándolos a hervirla o colarla antes de cualquier uso doméstico.

Por otro lado, en Santiago de Cuba casi 400 mil personas enfrentan un acceso limitado o nulo al agua, lo que ha sido calificado por muchos como un fracaso estructural del sistema hidráulico estatal.

Esta situación se agrava por la prolongada sequía y el deterioro de la infraestructura, que han obligado al régimen a establecer entregas por ciclos irregulares, dejando amplias zonas desabastecidas durante días.

