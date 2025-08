Andy Vázquez reacciona tras el ingreso del exdirector de Cubavisión a Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El actor y humorista cubano Andy Vázquez rompió el silencio este viernes tras conocerse que Rafael Pérez Insua, exdirector del canal estatal Cubavisión, se encuentra residiendo en Estados Unidos, país al que ingresó en 2024 a través de la frontera con México y mediante la aplicación CBP One.

En declaraciones a Martí Noticias, Vázquez —quien ganó gran popularidad en Cuba por su personaje Facundo Correcto en el programa “Vivir del Cuento”— aseguró que el antiguo funcionario fue uno de los responsables directos de su censura y posterior salida del país.

“Este señor fue parte del aparato de censura que me obligó a abandonar mi país. Nunca se ha disculpado. Nunca dio la cara. Y ahora está aquí, acogido a beneficios migratorios que están pensados para personas como yo, no para los represores”, afirmó Vázquez durante la entrevista.

Recordó que desde la televisión cubana le “hicieron una campaña de desprestigio”, que le cerró las puertas al programa y tras lo cual le cancelaron todos los proyectos artísticos y presentaciones, obligándolo a exiliarse.

Esto, especialmente, después de que el comediante publicara en redes sociales el video “Mercado Cuatro Caminos”, una sátira sobre la reapertura de ese centro comercial habanero.

El sketch se viralizó y provocó una rápida reacción de las autoridades, que como mínimo lo acusaron de que su crítica estaba financiada desde EE.UU.

“Me citaron, me acusaron de trabajar para el imperialismo, me presionaron para retractarme. Me sancionaron y me cerraron todas las puertas. Fue una cacería”, recordó el artista, quien finalmente se exilió en EE.UU., dejando atrás a su esposa, su madre y una hija recién nacida.

Según Vázquez, Pérez Insua fue el encargado de justificar públicamente su salida del programa y negar la censura, incluso afirmando que Facundo no era un personaje suyo.

El propio Pérez Insúa salió al aire para asegurar que Vivir del Cuento no saldría del aire y que Vázquez no estaba sancionado, sino que no se encontraba en el país, explicó.

“La guayabera me la compré yo. El personaje lo construí yo. El maquillaje lo resolvíamos nosotros mismos. Él mintió y dijo que conversó conmigo cuando yo nunca lo he visto en persona”, exclamó indignado.

El actor advirtió sobre el creciente número de exfuncionarios del régimen que han logrado establecerse en territorio estadounidense gracias a vías migratorias pensadas para perseguidos políticos.

“Si tú vienes huyendo del régimen, lo primero que haces es denunciarlo. Pero si llegas y te callas, es que todavía trabajas para ellos”, subrayó.

Exdirector de Cubavisión, Rafael Pérez Insua fue una figura influyente dentro del sistema de medios estatales cubanos.

La víspera, Martí Noticias reveló que este ingresó a EE.UU. en agosto de 2024 y se estableció inicialmente en Texas, para luego trasladarse a Miami, donde evita cualquier exposición pública y espera acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, según fuentes cercanas.

Intentos de contacto por parte del prestigioso medio de prensa de Florida fueron infructuosos: Insua colgó la llamada al reconocer la voz del periodista Mario J Pentón.

El caso reabre el debate sobre la llegada de figuras vinculadas a la represión oficialista a Estados Unidos, lo cual ha generado nuevas críticas entre exiliados y víctimas de la censura, que exigen mayor escrutinio en los procesos migratorios.

