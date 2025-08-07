Carolina Barrero arremete contra GAESA: "18 mil millones no van a salud ni electricidad"

Vídeos relacionados:

La activista cubana Carolina Barrero reaccionó con dureza a las recientes revelaciones del diario El Nuevo Herald sobre los fondos en efectivo que manejaría el conglomerado militar GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas del régimen cubano.

Una investigación de la periodista Nora Gámez Torres señala que GAESA dispondría de 18 mil millones de dólares en efectivo, una cifra superior a las reservas internacionales de países como Costa Rica, Uruguay y Panamá.

“Desde que ayer salieron las revelaciones no he dejado de hacer cuentas y pensar en las dimensiones de un engaño conocido, pero no completamente ponderado. Porque el diablo siempre está en los detalles”, escribió Barrero en su perfil de Facebook.

La activista denunció el doble discurso del régimen cubano

“La Tiranía Castro, dueña de GAESA, finge ante el mundo ser víctima del embargo cuando es el depredador. Exige a los cubanos resistir mientras chupan hasta la última gota de nuestra sangre”.

El artículo citado por Barrero también apunta que la cifra revelada podría ser solo una parte de la fortuna de GAESA.

Lo más leído hoy:

“Y 18 mil millones podrían ser apenas la mitad. El artículo menciona que los ingresos de CIMEX, empresa con sede en Panamá, no están contabilizados y representarían casi el 50%. A eso habrá que añadir lo que ni siquiera aparece en esta contabilidad. La caja B de la caja B, que de seguro existe”, señaló.

Para ilustrar el contraste entre esa riqueza y la crisis nacional, la activista recordó que “se necesitan 43 millones de dólares anuales para abastecer de medicamentos prioritarios al sistema nacional de salud, y 250 millones al año para mantener funcionando la infraestructura eléctrica. Lo que equivaldría a garantizar ambas necesidades durante más de 50 años. Sin embargo, el dinero no va allí”.

Barrero también arremetió contra funcionarios y voceros del régimen que “han asegurado repetidamente que las sanciones estadounidenses les impiden pagar artículos esenciales como la leche para los niños, medicinas y el mantenimiento de la deteriorada infraestructura energética”.

"Estoy esperando los comentarios enérgicos de Johana Tablada, Carlos Alzugaray, Israel Rojas, Julio Cesar Guanche, y de esa larga lista de defensores de la doctrina del victimismo del embargo, blanqueadores de una casta de ladrones, y tejedores de la confusión que habilita la prevalencia del régimen" dijo Barrero

La activista advirtió a los líderes del gobierno cubano que poco a poco el "teatro se derrumba, las máscaras van a seguir cayendo y no quedará más que ignominia y vergüenza para repartir".

Preguntas Frecuentes sobre GAESA y su Impacto en Cuba