Cubadebate miente sobre muerte de migrante venezolano en Alligator Alcatraz

El medio oficialista Cubadebate difundió este martes una noticia falsa al anunciar la supuesta muerte del migrante venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez, creador de contenido conocido como “Luis Frío Oficial”, en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes oficiales estadounidenses y periodistas independientes han desmentido esta información.
La versión oficial: un desmayo, no una muerte
La periodista venezolana Carla Angola confirmó a través de la red social X que Rivas no falleció, sino que sufrió un desmayo y fue trasladado al hospital por precaución.
La información fue proporcionada directamente por la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Tricia McLaughlin, quien además señaló que el migrante “tiene antecedentes penales, incluido un arresto por robo en Miami”, pero que está vivo y bajo observación médica.
Por su parte, el periodista cubano de Telemundo, Alexis Boentes, también desmintió en Facebook la versión publicada por el portal oficialista cubano: “No ha muerto nadie en Alligator Alcatraz. ICE confirmó a Noticias Telemundo que Rivas Velásquez se desmayó y fue trasladado al hospital por precaución”.
La denuncia de la esposa y la manipulación mediática
La confusión se originó tras un fuerte testimonio de la esposa del influencer, Roxana Nava, quien denunció en redes sociales que su pareja llevaba días solicitando asistencia médica sin recibir respuesta y que temía por su vida debido al deterioro de su salud: fiebre, llagas, dolor en el pecho y condiciones insalubres.
Esa denuncia fue usada por activistas para exigir una investigación sobre las condiciones del centro Alligator Alcatraz, una instalación que ha sido repetidamente señalada por el maltrato a migrantes latinoamericanos.
Sin embargo, Cubadebate fue más allá y afirmó falsamente su fallecimiento, sin verificación ni consulta con fuentes oficiales estadounidenses, en lo que aparenta ser un intento por utilizar políticamente el caso para atacar al sistema migratorio de Estados Unidos.
¿Quién es Luis Rivas?
Luis Manuel Rivas Velásquez, de 29 años, es un conocido mecánico y creador de contenido venezolano, muy popular en redes sociales por su carisma y su trabajo en el mundo automotor. Su caso ha generado una ola de apoyo por parte de seguidores y defensores de derechos humanos, tanto por su situación actual como por las continuas críticas a la prisión ubicada en Florida.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación en el Centro de Detención Alligator Alcatraz
¿Qué sucedió realmente con el migrante venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez en Alligator Alcatraz?
Contrario a lo que informó Cubadebate, Luis Manuel Rivas Velásquez no falleció, sino que sufrió un desmayo y fue trasladado al hospital por precaución. La información fue confirmada por la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Tricia McLaughlin, y por el periodista Alexis Boentes de Telemundo.
¿Cuáles son las condiciones en Alligator Alcatraz que han generado críticas?
El centro de detención Alligator Alcatraz ha sido criticado por condiciones inhumanas como hacinamiento, falta de higiene, calor extremo y alimentación inadecuada. Testimonios también señalan la falta de atención médica adecuada y la ausencia de privacidad para los detenidos.
¿Qué acciones han tomado las autoridades ante las denuncias sobre Alligator Alcatraz?
A pesar de las denuncias, las autoridades estadounidenses han sostenido que no hay huelgas de hambre en el centro y que se trata de acusaciones falsas que denigran a los agentes del ICE. No obstante, activistas y familiares continúan exigiendo investigaciones y mejoras en las condiciones de detención.
¿Cómo han reaccionado los familiares de los detenidos en Alligator Alcatraz?
Familiares de los detenidos han manifestado su preocupación y han denunciado la falta de comunicación y acceso a justicia para sus seres queridos. Han formado grupos de apoyo y han utilizado las redes sociales para visibilizar la situación y pedir ayuda a las autoridades.
