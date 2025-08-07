Cubadebate miente sobre muerte de migrante venezolano en Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:

El medio oficialista Cubadebate difundió este martes una noticia falsa al anunciar la supuesta muerte del migrante venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez, creador de contenido conocido como “Luis Frío Oficial”, en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes oficiales estadounidenses y periodistas independientes han desmentido esta información.

La versión oficial: un desmayo, no una muerte

La periodista venezolana Carla Angola confirmó a través de la red social X que Rivas no falleció, sino que sufrió un desmayo y fue trasladado al hospital por precaución.

La información fue proporcionada directamente por la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Tricia McLaughlin, quien además señaló que el migrante “tiene antecedentes penales, incluido un arresto por robo en Miami”, pero que está vivo y bajo observación médica.

Por su parte, el periodista cubano de Telemundo, Alexis Boentes, también desmintió en Facebook la versión publicada por el portal oficialista cubano: “No ha muerto nadie en Alligator Alcatraz. ICE confirmó a Noticias Telemundo que Rivas Velásquez se desmayó y fue trasladado al hospital por precaución”.

La denuncia de la esposa y la manipulación mediática

La confusión se originó tras un fuerte testimonio de la esposa del influencer, Roxana Nava, quien denunció en redes sociales que su pareja llevaba días solicitando asistencia médica sin recibir respuesta y que temía por su vida debido al deterioro de su salud: fiebre, llagas, dolor en el pecho y condiciones insalubres.

Esa denuncia fue usada por activistas para exigir una investigación sobre las condiciones del centro Alligator Alcatraz, una instalación que ha sido repetidamente señalada por el maltrato a migrantes latinoamericanos.

Sin embargo, Cubadebate fue más allá y afirmó falsamente su fallecimiento, sin verificación ni consulta con fuentes oficiales estadounidenses, en lo que aparenta ser un intento por utilizar políticamente el caso para atacar al sistema migratorio de Estados Unidos.

¿Quién es Luis Rivas?

Luis Manuel Rivas Velásquez, de 29 años, es un conocido mecánico y creador de contenido venezolano, muy popular en redes sociales por su carisma y su trabajo en el mundo automotor. Su caso ha generado una ola de apoyo por parte de seguidores y defensores de derechos humanos, tanto por su situación actual como por las continuas críticas a la prisión ubicada en Florida.

