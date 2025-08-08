Juicios en Cuba: Dos exfuncionarias de Vivienda sancionadas por malversación en Cárdenas

Vídeos relacionados:

El Tribunal Provincial Popular de Matanzas sancionó a dos exfuncionarias de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas por el delito de malversación, tras comprobarse que autorizaron y certificaron el pago de más de medio millón de pesos por obras que nunca se ejecutaron.

El juicio, celebrado el 7 de agosto en la Sala Primera de lo Penal, tuvo carácter “ejemplarizante, oral y público” y contó con la asistencia de directivos de Vivienda de Matanzas y Cárdenas.

Las acusadas, identificadas como exdirectora e inversionista de la entidad, fueron procesadas por falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio para cometer malversación.

La investigación demostró que la exdirectora firmó un contrato irregular con un trabajador por cuenta propia para la rehabilitación de edificios multifamiliares, sin licitación ni aval del Comité de Contratación. El documento omitía detalles básicos como objeto de obra, cronograma, responsables y materiales.

El proyecto asignado era para el reforzamiento estructural del edificio de "Transporte", en el reparto 13 de Marzo, y nunca se ejecutó. Sin embargo, la exinversionista certificó falsamente la calidad de los trabajos y avaló el pago de 531,486 pesos con 19 centavos, monto que fue transferido al contratista privado.

El tribunal impuso a la exdirectora cinco años de privación de libertad y a la exinversionista cuatro años, con la posibilidad de cumplir la condena en modalidad de trabajo correccional sin internamiento. Ambas quedaron inhabilitadas para ejercer cargos que impliquen la administración de recursos materiales y financieros.

Durante el proceso, familiares de las acusadas devolvieron la suma defraudada, por lo que la entidad no sufrió pérdidas patrimoniales. El fallo destaca la “indiscutible lesividad social” del hecho, al disponer de forma indebida de fondos estatales.

Un caso que sale a la luz en medio de críticas a la prensa estatal

Este proceso judicial se conoce en un contexto en el que incluso figuras afines al oficialismo han admitido las limitaciones de la prensa estatal para abordar casos de corrupción.

El presentador de Con Filo, Michel Torres Corona, sorprendió recientemente al reconocer que “los medios muchas veces no tienen la información oportuna o no pueden dar cobertura a casos de corrupción que incluso se han hecho públicos”.

Las declaraciones de Torres coinciden con críticas similares de la periodista oficialista Cristina Escobar, quien llamó a repensar el uso de recursos y la programación televisiva, denunciando la prioridad de “llenar parrilla” por encima de ofrecer contenido útil y crítico.

Estos pronunciamientos evidencian tensiones internas en el aparato mediático estatal, donde la narrativa de escasez de recursos convive con un amplio respaldo a proyectos propagandísticos, mientras se limita el espacio para un periodismo crítico.

En un país donde las denuncias de corrupción suelen quedar fuera de la agenda oficial, el caso de Cárdenas no solo expone a dos funcionarias, sino también las grietas de un sistema informativo que admite, por boca de sus propios voceros, que no siempre informa lo que debería.

