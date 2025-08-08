Cubanos con graves antecedentes penales detenidos en operativos de ICE en Texas y Florida

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó este miércoles en Texas y Florida a dos inmigrantes ilegales cubanos con condenas previas por graves delitos, como agresión y narcotráfico, los cuales enfrentan una inminente deportación.

La oficina de ICE en Houston detuvo a Osvaldo Rabiero Álvarez, de 72 años, quien ha sido condenado por falsificación, tráfico de cocaína y de heroína, robo y agresión agravada en el condado de Jefferson, estado de Texas, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado publicado este jueves.

Entre los detenidos el 6 de agosto por ICE también se encuentra Andrés Guilarte, quien tiene antecedentes penales por tráfico de cocaína y robo de vehículo motorizado en Naples, Florida.

Andrés Guilarte. Foto: DHS

El comunicado del DHS incluyó a los cubanos en una nómina de criminales violentos, narcotraficantes y pedófilos que fueron arrestados la víspera, como parte de las acciones de cumplimiento de la ley en curso, dirigidas a capturar y expulsar de EE.UU. a “los peores de los peores inmigrantes ilegales delincuentes”. En la relación figuran también ciudadanos de China, Jamaica y El Salvador.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que las fuerzas del orden de ICE “continuarán aplicando la ley y arrestando a los delincuentes más depravados, incluyendo pedófilos, terroristas, asesinos, pandilleros y depredadores sexuales”, a pesar de los riesgos que enfrentan por “un aumento del 1000 % en las agresiones en su contra”.

El martes, otro operativo liderado por ICE culminó con la detención de 42 inmigrantes indocumentados en el sureste de Houston. La operación se enfocó en localizar y arrestar a migrantes que representen un “riesgo significativo” para la seguridad pública y nacional, señaló la agencia.

Estas redadas se enmarcan en la estrategia de la administración Trump para intensificar el control migratorio en zonas urbanas con alta concentración de inmigrantes. Entre los detenidos, se encuentran extranjeros con graves antecedentes penales y múltiples reincidencias por ingreso ilegal al país.

Los arrestos masivos de migrantes indocumentados, ejecutados por ICE en coordinación con otras agencias y fuerzas del orden federales y estatales, superaron los 149,000 en apenas siete meses.

Aunque la entidad advirtió la semana anterior en un post en X que “las detenciones y deportaciones de inmigrantes ilegales criminales continuarán”, no hizo diferenciación alguna en su mensaje entre delincuentes y personas con estatus irregular en el país.

ICE ha insistido en que los arrestos se centran en individuos con historial criminal, sin embargo, activistas de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto sobre comunidades trabajadoras y por las redadas en áreas residenciales.

En las últimas semanas, el DHS ha incrementado las detenciones en cortes de inmigración y sitios públicos, lo que ha generado temor y frustración entre inmigrantes que llegaron a EE.UU. en busca de oportunidades y libertad.

Cubanos con estatus irregular -muchos de ellos bajo los programas I-220A y B-, pero que no tienen historial delictivo ni orden final de deportación, han sido arrestados y confinados en el polémico centro de detención Alligator Alcatraz, en espera de ser expulsados.

Pero los recientes arrestos también han incluido a ciudadanos de la isla con graves antecedentes delictivos o cargos criminales pendientes en EE.UU., considerados por las autoridades entre “los peores de los peores” y “una amenaza para la seguridad pública” del país. Algunos de ellos tienen orden de expulsión.

Según las estadísticas del DHS, son más de 42,000 los cubanos deportables, que permanecen en EE.UU. bajo régimen de libertad supervisada o recluidos en centros de detención.

La administración Trump ha deportado a nacionales de Cuba a terceros países, debido a la renuencia del régimen de La Habana a recibir a personas con antecedentes penales en EE.UU. o que han permanecido fuera de su país desde antes de los acuerdos migratorios de enero de 2017.

Mientras tanto, la semana anterior, la actual administración federal ejecutó el séptimo operativo aéreo de deportación a Cuba de este año, en el que fueron devueltas 118 personas.

