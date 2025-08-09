Niño texano de 13 años sacude las redes con duras críticas a Trump y defensa de México

Vídeos relacionados:

Con apenas 13 años y más de 94.000 seguidores en Instagram, Tristan Ryan Perkins —conocido en redes como Tristan— se ha convertido en una de las voces juveniles más incisivas contra el presidente Donald Trump.

En su más reciente publicación, el joven lanzó un mensaje que ha dado la vuelta al país: “Si todavía apoyas a Trump en agosto, mírate al espejo”.

El adolescente, que se define como creador de reels, aspirante a presidente y estratega político, no teme abordar temas polémicos como violaciones de derechos humanos, violencia policial, la situación de la comunidad LGBTQ+ y la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Su estilo combina ironía, sarcasmo y una claridad argumentativa que, según sus seguidores, lo hace “imposible de ignorar”. Directamente afirma que no siente ningún respeto por el actual presidente, y que el gobierno está arruinando el futuro de su generación.

En su video viral, Tristan acusó a Trump de recortar fondos para la investigación contra el cáncer y desviar 200 millones de dólares hacia sus seguidores.

También estableció conexiones con figuras como Jeffrey Epstein y Lawrence Taylor, mencionando casos de abuso sexual para cuestionar las decisiones y alianzas del presidente.

El joven también dedicó un segmento a criticar el trato de Estados Unidos hacia México, recordando tanto la historia de pérdida territorial como los gestos de solidaridad del país vecino.

“México ha estado ahí cuando más lo necesitamos, como durante las inundaciones en Texas”, afirmó, señalando que ni Trump ni las autoridades federales fueron los primeros en auxiliar.

Aunque algunos lo acusan de estar influenciado por sus padres, el adolescente ha ganado elogios por su valentía y dominio del discurso político.

Entre otros temas, Tristan ha exigido públicamente un debate sobre el centro de detención “Alligator Alcatraz” y ha pedido mayor atención a las violaciones de derechos humanos.

Para sus seguidores, no es solo un niño hablando de política: es una voz joven que exige rendición de cuentas y que, con apenas 13 años, ya ha conseguido poner incómodos a políticos y simpatizantes del presidente.