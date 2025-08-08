Temiendo ser arrestado por ICE, cubano con I-220A pone sus bienes a salvo y deja todo listo para su familia

Enrique llegó a Estados Unidos en busca de libertad, pero hoy vive con el miedo constante de perderlo todo.

Desde que entró con su familia en 2021, este cubano de 40 años, que pidió no revelar su apellido, ha vivido bajo la sombra de la incertidumbre migratoria. Aunque no ha sido arrestado, sabe que su situación puede cambiar en cualquier momento.

Tiene un documento I-220A, que es una orden de libertad bajo palabra que no concede estatus migratorio legal y lo mantiene vulnerable a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en cualquier instante.

Por eso, Enrique ha tomado una decisión desgarradora pero estratégica, al preparar testamentos y poderes notariales para proteger a su esposa y a su hijo en caso de que sea arrestado.

Cada poder costó casi 200 dólares. También sacó su dinero del banco, dejando solo lo indispensable para pagar cuentas básicas, y designó a un amigo como responsable de sus bienes.

“Uno no duerme con las preocupaciones, con este miedo que no lo puedo controlar, que se escapa de la mano, porque no soy yo solamente, es mi familia. Mañana mismo, ni que Dios lo quiera, te cogen en un retén, te meten en un hueco y nadie se entera dónde estás y lo pierdes todo, se te acabó tu vida”, confesó a El País.

Su historia no es única. Según la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC), comunidades enteras de migrantes están elaborando planes de contingencia para enfrentar posibles detenciones.

La organización distribuye un paquete informativo con derechos constitucionales, contactos de emergencia y talleres comunitarios para preparar a las familias frente a una detención.

Desde el pasado 20 de enero, día en que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el republicano otorgó nuevas facultades a ICE para deportar aceleradamente a inmigrantes con permisos temporales como el parole o CBP One, incluidos miles de cubanos, afectando a más de 1,4 millones de personas que ingresaron desde 2023.

En marzo, su administración revocó el parole humanitario, dejando en el limbo a más de 530,000 beneficiarios, muchos de los cuales habían comenzado a construir una nueva vida legalmente en EE.UU. La medida generó alarma en toda la comunidad cubana, que ya venía siendo blanco de un aumento significativo en detenciones migratorias.

Trump también impulsó la llamada “Operación Safeguard”, una ofensiva que ha llevado a la detención de casi 150,000 personas por parte de ICE en lo que va de 2025.

En paralelo, su gobierno aprobó un megapresupuesto de 80,000 millones de dólares, de los cuales 45,000 millones de dólares están destinados a ampliar y operar centros de detención de inmigrantes hasta 2029.

Organizaciones y expertos advierten que estas políticas están “destruyendo comunidades” y generando un clima de miedo generalizado, incluso entre quienes no representan ningún riesgo para la seguridad nacional.

“Tormenta de presiones” es la expresión que utilizó el Centro para la Democracia en las Américas (CTDC) al referirse al escenario migratorio actual para los cubanos en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre la situación de los cubanos con I-220A en EE.UU.