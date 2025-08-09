Vecinos de Sancti Spíritus reciben agua con larvas y sedimentos; autoridades culpan a la sequía

La población del municipio cabecera de Sancti Spíritus continúa recibiendo agua turbia, con mal olor y presencia de insectos, una situación que las autoridades reconocen y atribuyen a la sequía y a problemas en las fuentes de abasto, sin que se vislumbren soluciones inmediatas.

“En mi casa el agua llega negra", dijo una espirituana entrevistada. "A veces van el personal de vectores a la casa y revisa los tanques y dice: ʻTiene bichitosʼ, quieren poner una multa, pero es que ya esos bichitos vienen en la misma agua”, expresó otra de las personas que brindó testimonio al noticiero VisionEs, del periódico oficial Escambray, colgado en su canal de Youtube.

Otro ciudadano agregó que en la institución educativa donde trabaja en los tanques recién llenados, con recipientes limpios, aparecen vectores flotando. Otros residentes afirman haber encontrado gusarapos, caracoles y larvas de mosquito saliendo directamente de las tuberías.

El director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, Roberto Nápoles, reconoció que el municipio cabecera es la zona más afectada.

Explicó que, a diferencia de otros territorios que reciben agua de pozos, Sancti Spíritus depende de ríos y presas que hoy están muy afectados por la sequía.

La planta potabilizadora de Yayabo, cuya capacidad es de 283 litros por segundo, solo bombea 100 debido a la falta de caudal, lo que repercute directamente en la calidad del suministro.

Según Nápoles, la baja disponibilidad de agua provoca que llegue con olor y sedimentos, por lo que se han tenido que aplicar tratamientos químicos diferenciados y aumentar la dosis de cloro, “sin que ello afecte la salud humana”.

Aseguró que la empresa trabaja junto a la Dirección de Higiene para identificar puntos críticos, especialmente en la zona sur de la ciudad, y realiza acciones como desagües en la red, limpieza de tuberías y eliminación de acumulaciones.

Las autoridades han inspeccionado algunas de las áreas denunciadas por la población, como el barrio Kilo 12, donde encontraron agua turbia y con mal olor.

Aseguran que, tras las intervenciones de limpieza y cloración, el problema ha disminuido en esos casos, aunque reconocen que la sequía seguirá afectando el abasto en los próximos meses.

Para paliar la situación, se distribuye agua mediante camiones cisterna, gracias al combustible facilitado por el gobierno, ya que la empresa no cuenta con reservas suficientes para mantener la actividad de forma sostenida.

Sin embargo, Nápoles advirtió que el impacto de la sequía y las limitaciones técnicas seguirán condicionando el servicio, que hoy está marcado por una combinación de mala calidad, intermitencia y descontento social.

En abril trascendió que, en apenas un año, se duplicó el número de personas que recibe agua a través de carros cisternas en la central provincia, de unos 40,000 en mayo de 2024 a cerca de 82,000 en la actualidad.

La crisis hídrica se profundiza en la provincia debido a tres factores: sequía severa, cortes de electricidad y falta de infraestructura.

En medio de este panorama, la población espirituana exige no solo explicaciones, sino garantías de que el agua que llega a sus casas sea segura para el consumo y libre de los riesgos sanitarios que ahora mismo la acompañan.

La presencia de animales vivos en el agua que llega a las viviendas de Sancti Spíritus ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde residentes denuncian la aparición de gusarapos, lombrices, caracoles y hasta peces saliendo de las tuberías supuestamente destinadas a agua potable.

Las autoridades han reconocido altos niveles de turbiedad en el agua que se distribuye a la población, una condición que, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una constante en varias provincias del país.

En zonas como Mayabeque, la situación ha generado alarma desde hace tiempo. Vecinos han reportado la salida de agua de color marrón, con sedimentos visibles y olor desagradable, obligándolos a hervirla o colarla antes de cualquier uso doméstico.

