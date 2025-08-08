Papas fritas bajo la lupa: aumentan riesgo de diabetes tipo 2, advierten científicos

Las papas no son el problema; el sartén sí

Comer tres porciones de papas fritas a la semana puede aumentar en un 20% el riesgo de padecer diabetes tipo 2, según un estudio publicado en la revista médica BMJ.

La publicación especializada analizó las dietas de más de 205,000 personas durante casi cuatro décadas en Estados Unidos y concluyó que no todas las papas son iguales cuando se trata de la salud.

El hallazgo marca una diferencia clara entre las papas fritas y otras formas de preparación como hervidas, horneadas o en puré, que no mostraron relación con el desarrollo de esta enfermedad crónica que ya afecta a 37,3 millones de personas en Estados Unidos,

Los investigadores destacaron que el problema no es el tubérculo en sí, sino el método de cocción.

Al freírlas, las papas absorben grandes cantidades de grasa, muchas veces saturada o trans, lo que favorece el aumento de peso, la inflamación y la resistencia a la insulina, todos factores de riesgo de la diabetes tipo 2, destacó el sitio digital de la cadena televisiva NBC News.

“Una pequeña porción semanal ya incrementa el riesgo”, advirtió Seyed Mohammad Mousavi, autor principal del estudio e investigador en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

Además, hornearlas en casa con aceites más saludables como oliva o aguacate podría ser una alternativa menos dañina.

Conscientes de la alta estima en la que se tiene a la papa -el tercer cultivo más consumido del mundo, según el Centro Internacional de la Papa-, los investigadores quisieron ofrecer alternativas saludables.

Y resulta que “las elecciones marcan una gran diferencia”, subrayó Walter Willett, coautor del estudio y profesor de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Descubrieron que sustituir papas horneadas, machacadas o hervidas por cereales integrales podría reducir el riesgo de diabetes en un cuatro por ciento, mientras que reemplazar las papas fritas por cereales integrales disminuiría el riesgo en un 19 por ciento.

Una sorpresa en sus hallazgos fue que cambiar papas hervidas, horneadas o machacadas por arroz en realidad aumentaba el riesgo de diabetes, probablemente debido al alto índice glucémico de este alimento.

Expertos consultados coincidieron en que no se puede evaluar un alimento aislado sin considerar la dieta general. Sin embargo, la forma de preparación sigue siendo decisiva.

“Las papas pueden ser saludables si no se fríen ni se les añade grasa”, señaló Shannon Galyean, profesora de nutrición en Texas Tech.

El estudio reconoce que no pudo controlar todas las variables, como los aderezos calóricos que algunas personas agregan a sus papas al horno o en puré.

Pero sí deja claro que, cuando se trata de salud metabólica, el modo de cocción importa tanto como el alimento en sí.

