Cubana deja a todos con la boca abierta al enseñar lo que pagó en Cuba por ropa, zapatos y carteras: "Da ganas de llorar"

Una joven cubana dejó a decenas de internautas con la boca abierta al compartir en redes sociales un video enseñando la ropa, zapatos y accesorios que adquirió en Cuba, junto con sus precios en pesos cubanos y dólares.

“Hoy te quiero mostrar todas estas cositas que me compré y sus precios aquí en Cuba”, comenzó diciendo la creadora de contenido Karla Pérez, antes de detallar su lista de compras:

Sandalias: 8,800 CUP (22 USD)

Tenis Guess: 31,200 CUP (80 USD)

Bolsa ideal para el verano: 11,200 CUP (29 USD)

Cartera pequeña con 60 % de descuento: 4,000 CUP (10 USD)

Vestido corto de noche: 13,650 CUP (35 USD)

Conjuntos: 15,600 CUP cada uno (40 USD cada uno)

Pantalón: 10,000 CUP (26 USD)

Top: 4,500 CUP (11 USD)

Set de champú y acondicionador Pantene: 8,200 CUP (21 USD)

Toallas desmaquillantes; 1,800 CUP cada uno (5 USD cada una)

Las reacciones no tardaron en llegar, y la mayoría coincidió en criticar los elevados precios de los productos en la isla: “Dios mío los precios están de llorar”; “Asere todo está precioso. Pero asere es criminal pagar esos precios. Te juro que aquí es muchísimo más barato. Con todo ese dinero compras el doble. Entiendo que es complicado desde Cuba y que si no es de esa manera no lo puedes tener. Solo me duele mucho porque es mi propia familia la que también está pasando eso”; “Quede así con los precios de las cosas en Cuba, Dios mío qué abuso”.

Otros expresaron su indignación al comparar los precios de los productos en países como Estados Unidos y México: “Es una lástima que en Cuba todo es más caro que en USA. Ese juego de Pantene cuesta 8 dólares en Walmart”; “Dios mío la ropa en Cuba está más cara que aquí en EE.UU.”; “Todo muy precioso, pero se perdió la cara con los precios en Cuba, sin palabras y todo aquí en México cuesta quilos”.

También hubo quienes señalaron la desigualdad económica que reflejan este tipo de contenidos, sobre todo si se tienen en cuenta los salarios en Cuba: “Es como contar dinero en casa del pobre. Dios mío, estos videos no motivan a la mayoría de la población cubana que es donde vives. Da ganas de llorar, sabes cuántas personas actualmente aquí en tu país están pasando hambre. Deberías donar a los más necesitados te aseguro que ese contenido te lo celebrarán más”; “31,200 pesos un par de zapatos significa seis meses sin comer para poder comprarlos. Nada mal la verdad, triste la situación de los cubanos. Dios ayude a nuestro pueblo”.

El video desencadenó muchísimas reacciones por poner sobre la mesa un tema como la enorme brecha entre los precios y el salario medio en Cuba, donde comprar un par de zapatos como los que mostró la joven podría equivaler a meses de trabajo para la mayoría.

