¡Ahora se dan cuenta! Prensa oficialista “descubre” que ETECSA es un monopolio

En un episodio del podcast “La economía tiene nombre”, transmitido por Radio Sancti Spíritus, el economista Frank Rafael Quesada Espinoza admitió sin rodeos que la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) opera como un monopolio en la economía cubana.

Se trata de una declaración que hasta hace poco hubiera sido impensable en medios oficialistas, acostumbrados a silenciar o justificar este tipo de control absoluto.

El tema fue presentado como una “duda” planteada por la audiencia, en relación con el uso del término “monopolio” en un sistema socialista, lo que permitió al economista abordar el concepto desde la etimología hasta su aplicación en Cuba, reconociendo abiertamente que “Etecsa es un monopolio” y que el Estado cubano controla otros sectores de forma similar.

Durante el programa, colgado en el canal de Youtube de Radio Sancti Spíritus, y conducido por la periodista oficialista Elsa Ramos, el experto intentó matizar la gravedad del asunto, diferenciando entre los monopolios del capitalismo —motivados por la ganancia privada— y los del socialismo, que según él deberían responder a un interés colectivo.

“¿Hay monopolios buenos y malos?, preguntó Ramos, porque, agregó, “por ese término en Cuba no solamente Etecsa tiene un monopolio, el estado cubano tiene un monopolio sobre unas cuantas ramas”.

“Inclusive, eso ha sido una de los rasgos que tenía aquel “socialismo real”, apuntó a seguido el economista, en alusión a los regímenes políticos autoritarios en la ex Unión Soviética y países de Europa del Este, que colapsaron a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990.

El programa también planteó que otras industrias, como la farmacéutica, funcionan bajo esquemas monopolistas, con el Estado controlando tanto la producción como la venta, lo que, según el propio experto, “no puede decirse que sea malo cuando le ha salvado la vida a tantas personas”.

Lejos de cuestionar la falta de competencia, el mal servicio o los precios abusivos que enfrentan los cubanos, el discurso se centró en justificar la existencia de monopolios como “estructuras necesarias” en condiciones de bloqueo o escasez, comparando incluso el caso cubano con modelos de países como China y Vietnam.

Sin embargo, en la emisión se reconoció que en el contexto cubano actual los resultados de esos monopolios han sido negativos, debilitan el sentido de propiedad colectiva y genera un desapego entre el ciudadano y los bienes que, en teoría, son de todos.

Pese al intento de mostrar neutralidad, el cierre del espacio dejó clara una conclusión crítica: los monopolios estatales en Cuba no han demostrado ser eficaces ni eficientes.

Aunque el programa evitó decirlo de forma directa, reconoció que los resultados económicos del agotado modelo cubano, sostenido por estas estructuras, han sido deficientes durante más de seis décadas.

La novedad no es que ETECSA sea un monopolio -eso lo saben todos los cubanos que sufren sus tarifas y mal servicio-, sino que ahora lo diga abiertamente la prensa oficial. Eso sí, sin ofrecer respuestas, sin admitir responsabilidad y sin proponer cambios concretos.

El monopolio estatal de las telecomunicaciones en la isla justificó el reciente tarifazo con la necesidad de mantener cables submarinos, radiobases y millones de líneas móviles, pero al mismo tiempo evade el debate sobre calidad, acceso real y asequibilidad.

El discurso de “sostener la conexión” suena hueco frente a una población que paga caro por un servicio limitado.

Las tarifas no se corresponden con los ingresos medios de la población, y buena parte de los usuarios depende de recargas enviadas desde el exterior para mantenerse conectados.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, informó a mediados de julio ante el parlamento que en apenas 46 días, tras la implementación del tarifazo en los servicios de telecomunicaciones, ETECSA había recaudado más de 24,8 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un promedio de 540,000 dólares diarios.

Este miércoles, Etecsa anunció una nueva promoción de recarga internacional que eleva el mínimo a 600 CUP, lo que generó rechazo inmediato entre los usuarios cubanos en redes sociales.

El discurso oficial, sin embargo, ha sido cuestionado por analistas independientes, quienes señalan que se trata de una narrativa encubridora de la dolarización progresiva del servicio y del uso político de las telecomunicaciones.

Además, la propia empresa reveló una fuerte caída en los ingresos por línea móvil, pasando de 133 dólares anuales en 2018 a solo 31 en 2024, lo que evidencia una pérdida de competitividad que no se ha traducido en mejoras reales para los usuarios.

A pesar de las cifras, no se ha explicado con claridad el destino de esos fondos ni se han visto inversiones visibles en infraestructura o calidad del servicio.

Recientes revelaciones del diario El Nuevo Herald evidenció cómo las condiciones monopólicas en las cuales opera el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado de la élite militar cubana, le ha permitido acumular miles de millones de dólares mientras el pueblo cubano carece de alimentos, medicinas y electricidad”.

La investigación mostró que GAESA actúa como una estructura económica paralela al Estado, con decenas de empresas organizadas bajo distintas formas legales -desde empresas estatales hasta asociaciones económicas internacionales y mipymes-, muchas de las cuales operan fuera del radar público y sin transparencia.

