Video viral muestra aglomeración de viajeros junto a la Terminal 3 del Aeropuerto de La Habana: ¿Qué pasó?

Imágenes que muestran una noche de caos, cientos de pasajeros sin poder entrar a la Terminal 3 del Aeropuerto

“Esta es la situación en Cuba. Botados como animales afuera del aeropuerto. Ninguna aerolínea está atendiendo a estas personas”, se escucha decir a un turista con acento extranjero en un video de 18 segundos que comenzó a circular la noche del viernes y se hizo viral durante las primeras horas de este sábado.

Las imágenes muestran a cientos de viajeros, con sus equipajes, aglomerados presuntamente en el exterior de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, sin poder acceder al edificio.La activista Lara Crofs difundió el material asegurando que “turistas extranjeros y nacionales se encuentran botados fuera del Aeropuerto Internacional José Martí, Terminal 3, a estas horas de la noche, sin noticias precisas sobre qué sucederá con sus vuelos”.

En otra publicación, la activista Irma Broek replicó el mismo video y lo presentó como denuncia de un turista “sobre la situación ahora mismo en el Aeropuerto Internacional José Martí”.

Según las publicaciones que acompañan el clip, el incidente habría sido la noche del viernes 9 de agosto junto a Terminal 3 en La Habana. En ausencia de metadatos públicos del video, no ha sido posible verificar de forma independiente el lugar y la hora exacta.

Las imágenes han servido para que cientos de cubanos manifiesten su frustración por las carencias del país, la mala gestión en servicios básicos y el deterioro de la infraestructura, así como para explicar por qué el turismo internacional evita cada vez más a Cuba como destino.

Muchos apuntaron que escenas como esta son “mala publicidad” para la isla y evidencian un sistema incapaz de garantizar un trato digno incluso a quienes llegan para dejar divisas, lo que -según coinciden—-ahuyenta a visitantes y acentúa el aislamiento económico.

Lo más leído hoy:

Entre los cientos de comentarios predominan las críticas al sistema y llamados a no viajar a la isla.

“#NoTravelToCuba”, “Sigan visitando Cuba, ni eso son capaces de garantizar” o “Miren bien esta noticia… la dictadura trabaja durísimo para acabar con el turismo”.

Otros aluden a experiencias previas y normalizan la escena: “En Cuba siempre es así, no puedes entrar hasta la hora del embarque” o “Hace veinte años fui a despedir a mi mamá y estaba igual”.

También hubo ironía y humor negro: “¿Van a vender pollo?”, “A los aviones les vendieron las gomas o las alas???” y “CUBA TE ESPERA… ahora dice: ¡LO QUE TE ESPERA ES CUBA!”.

Hasta el cierre de esta nota, el video continúa viralizándose en redes, pero no hay respuesta oficial sobre lo ocurrido; tampoco desmentidos.

Ni el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, ni el perfil oficial de Facebook del Aeropuerto o de Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. se han pronunciado sobre las imágenes.