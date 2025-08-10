Insólito: Así robaron dos mujeres dos enormes quesos en una mipyme de La Habana

Dos mujeres fueron captadas por la cámara de seguridad de una mipyme en Centro Habana en el momento exacto en que se robaban dos enormes bloques de queso.

En las imágenes, se observa cómo ambas se colocan en la parte trasera de la tienda, junto a una nevera.

Acto seguido, una se coloca un queso entre los muslos y la otra oculta otro bloque de queso debajo de sus senos, aprovechando su voluminosa figura.

El video fue compartido en Facebook por el internauta Rey Semino, quien acompañó la publicación de una advertencia:

“Tengan mucho cuidado con estas mujeres que se dedican a robar en los negocios y operan en bandas, no se pueden confiar en que son mayores, ni viejas… son mujeres delincuentes a la máxima potencia”.

Semino añadió que serán denunciadas, y pidió que miraran bien sus caras, porque son "ladronas especializadas".

"Muchos cuidado y compartan para que les caiga todo el peso de la ley", concluyó.

Fuente: Captura de Facebook/Rey Semino

El periodista Alberto Arego, por su parte, precisó que el hecho ocurrió hacia el mediodía del viernes en un establecimiento localizado en Zapata e Infanta.

Otros detalles sobre las sospechosas

Junto al video, Semino compartió también en sus redes un fragmento de una conversación de WhatsApp en la que una persona afirmó que las dos mujeres son ladrones habituales.

Según ese testimonio, también circula otro video donde aparecen robando botellas de ron.

Dijo también que suelen desplazarse en un Lada rojo que estacionan siempre cerca del lugar de los hechos.

Fuente: Captura de Facebook/Rey Semino

Reacciones: Entre la condena, la burla y la reflexión sobre la crisis

Las imágenes han generado un aluvión de comentarios que van desde la indignación hasta el análisis de las causas detrás del robo.

Algunos usuarios apuntaron que la crisis económica, la inflación y la escasez de alimentos en Cuba han disparado el precio de productos como el queso, lo que ha incrementado los robos de ese y otros artículos en comercios privados.

Bajo ese argumento, algunos justificaron parcialmente el suceso, aunque la inmensa mayoría condenó el incidente.

“Por muchas necesidades que uno tenga… prefiero morirme de hambre antes que pasar por algo así”; “Se puede tener necesidad pero ser ladrona es otro tema… ellas están acostumbradas a esos robos”, opinaron dos comentaristas.

Varios internautas aclararon que no todas las mipymes pertenecen al Estado, y que en muchos casos son emprendimientos familiares que generan empleo y a los cuales este tipo de robos les hace mucho daño.

“Muchos son trabajadores por cuenta propia que… compran productos en dólares y los ofertan en moneda nacional”; “Esos productos no son del Estado, son del dueño del negocio que es particular, y está muy mal de su parte y se debe castigar”; “Ningún bien hecho… que le roben al Estado, no a los particulares”, escribieron tres comentaristas.

Entre la indignación, surgieron comentarios cargados de asombro e ironía:

“Ñooooo qué vergüenza… ¿cómo caramba esa mujer puede caminar con ese bloque de queso entre las piernas? Dios mío, prefiero pasar hambre antes que pasar por algo así”; “Eso es arte de magia… para eso hay que entrenar”; “Hoy se come queso”; “Queso con tortilla… porque presas seguro que van”.

Varios demandaron que el hecho no quede impune y que se le dé continuidad al caso.

“Sería espectacular ver las sanciones recibidas para que cause efecto real”; “Tienen que denunciarlas, llamar a la policía… son delincuentes capaces de hacer cualquier cosa”; “Que la justicia se haga responsable de darles lo que les toque”.

Entre la pena y la indignación colectiva

El sentimiento más repetido fue de vergüenza. Decenas de comentarios se limitaron a frases como “¡Qué pena!”, “¡Qué vergüenza!” o “¡Dios mío, qué bochorno!”; “Se ha perdido todo: la moral, la vergüenza, el respeto, la humildad… las personas han perdido los valores”.

El episodio no solo reveló un hecho delictivo, sino que expuso la polarización social sobre la manera de interpretar este tipo de robos en medio de la crisis cubana.

De una parte, quienes lo ven como una consecuencia inevitable de la necesidad, y de otra quienes lo consideran un acto inexcusable que daña al tejido social y a los emprendimientos locales.