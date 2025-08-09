Detenidos presuntos autores de robo millonario en medio de un apagón en Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:

En la ciudad de Sancti Spíritus fueron arrestados y confesos los presuntos responsables de un robo millonario a la mipyme mayorista Lancervi, cometidos durante la madrugada del 11 de julio, cuando un apagón y la falta de vigilancia facilitaron que los individuos penetraran por el techo del local.

De acuerdo con el jefe del órgano provincial de investigación criminal, teniente coronel Rolando Rodríguez Carmenate, el operativo del Ministerio del Interior (Minint) permitió la captura de los dos hombres, “con antecedentes penales y conducta social negativa” quienes “confesaron su participación en el robo e implicaron a otros dos ciudadanos, también detenidos”.

Las acciones, señaló, fueron posibles a partir de informaciones de la población, incluidas denuncias anónimas.

De acuerdo con el reporte de la emisora Radio Sancti Spíritus, uno de los señalados trasladó parte del dinero robado en un carretón hasta su vivienda, mientras otro actuó como intermediario en la compra de medios de transporte usados en la investigación.

Ambos habrían recibido sumas significativas por su participación.

Durante las pesquisas se ocuparon bienes adquiridos con el dinero sustraído: dos motores de combustión de 125cc y 200cc valorados en más de un millón de pesos cada uno, dos motorinas eléctricas, cinco teléfonos móviles de alta gama, ropa, un carretón y 2,5 millones de pesos en efectivo.

Lo más leído hoy:

El modus operandi descrito por las autoridades reveló que los ladrones escalaron al techo, abrieron una teja de zinc e ingresaron al interior, aprovechando que uno de ellos había trabajado en el lugar y conocía dónde se guardaba el efectivo. Huellas en la escena coincidieron con las de los imputados.

Los acusados permanecen en la unidad provincial de investigación criminal, bajo prisión provisional y procesados por robo con fuerza en las cosas, mientras se indaga su posible relación con otros delitos similares en la ciudad, precisó la fuente.

A inicios de junio, la prensa oficial en Sancti Spíritus informó sobre la desarticulación por fuerzas del Minint de una red que se dedicaba al robo y reventa ilegal de balitas de gas licuado, entre enero y mayo de este año.

A propósito, la Fiscalía General de la República confirmó entonces que investigaba procesos penales en La Habana y Sancti Spíritus por el robo de bienes esenciales para la población, en un escenario de creciente malestar social por el auge de la corrupción a todos los niveles, la falta de control, el encarecimiento de los productos básicos y la impunidad en sectores estratégicos.

Al respecto informó que, en el municipio Habana del Este, fueron robados 197 sacos de leche en polvo de un frigorífico estatal. El lote estaba destinado a la distribución normada para niños menores de dos años, uno de los sectores más vulnerables en medio de la actual crisis.

La ciudadanía cubana ha expresado su creciente preocupación por el aumento de la delincuencia en diversas zonas del país, en especial robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.

Este tipo de episodios aviva el debate sobre la seguridad ciudadana en Cuba, donde muchos ciudadanos expresan sentirse cada vez más vulnerables ante la impunidad de los delincuentes.

En uno de los hechos más recientes, una joven maestra cubana denunció el asalto violento que sufrió cerca de su vivienda en la noche de este 8 de agosto, en vísperas de su cumpleaños número 30.

Asimismo, la activista cubana Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, denunció el robo del lada de sus vecinos en La Habana y pidió ayuda para localizarlo.

En la madrugada del domingo 4 de agosto, el periodista y doctor en Ciencia Enrique Pérez Fumero, trabajador de la emisora oficial CMKC y profesor universitario, fue víctima de una violenta golpiza en Santiago de Cuba durante un asalto.

Autoridades arrestaron dos días después a seis hombres involucrados en el asesinato de un custodio y la agresión casi hasta la muerte de otro, durante un robo en una cooperativa agropecuaria del municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

El gobierno cubano ha reconocido un preocupante aumento en la violencia delictiva en la isla, incluyendo el uso de armas de fuego. Al respecto, ha prometido aplicar juicios ejemplarizantes contra quienes cometan delitos considerados graves, especialmente aquellos ocurridos dentro de instituciones estatales.

Preguntas frecuentes sobre el aumento de la delincuencia en Cuba