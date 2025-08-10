Detienen en Holguín a falso inspector de transporte

Vídeos relacionados:

Un hombre que se hacía pasa por inspector de transporte fue detenido en Holguín.

Juan Manuel García, un vivillo del reparto Pedro Diaz Cuello que se creyó muy astuto. Con solapín falso y actitud de ‘jefe del transporte’, se ponía a cobrar el pasaje a los pasajeros, haciéndose pasar por inspector”, dijo en Facebook el perfil oficialista Cazador Cazado.

Según asegura esta información, García fue sorprendido por inspectores estatales mientras trabajaba en la ruta.

El perfil Cazado, que sigue la estrategia oficialista de desviar la atención sobre los problemas causados por la ineficiencia del régimen criminalizando a ciudadanos, se burló del hombre.

“Y si vas a hacer teatro, al menos aprende a actuar”, comentaron, en un post que fue cuestionado por varios internautas.

“Entiendo que está mal pero estoy seguro de que muchos llegaron a su destino a través de él y el daño no habrá ido tan grande al final no estaba dañando a nadie y si ocupo esa ruta era porque no había inspectores. La pregunta es dónde estaban los verdaderos”, se preguntó un internauta.

Para otro internauta este tipo de publicaciones intentan ocultar la corrupción sistemática de todas las esferas del aparato estatal en Cuba.

“Qué fácil es coger a ese pobre infeliz, por qué no se dedican a coger a los que están robando a la cara que todos sabemos quiénes son, pero como ustedes están comiendo de ellos se están haciendo los de la vista gorda. No suban estás bobadas respétense ustedes mismos como la autoridad competente q son”, dijo.

Falsa enfermera

Este mismo sábado, el El Hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín confirmó el arresto de una mujer que se hacía pasar por enfermera en sus instalaciones con el propósito de estafar.

“Aclaramos acerca de una ciudadana, que no es enfermera ni pertenece al sistema de salud, la misma se encontraba con un familiar ingresado en la sala de atención al grave, y durante esta situación personal intentó estafar a familiares presentes en el centro de información del hospital”, se lee en un post de Facebook de la institución.

“Gracias a la rápida actuación de trabajadores del centro, familiares y la policía, la persona fue detenida y en estos momentos permanece bajo investigación”, agrega el hospital que no se refirió a la naturaleza de la estafa.

El caso, que combina lo grotesco con la tragedia y expone la profunda crisis de valores y controles en Cuba, trascendió este sábado también a través del perfil oficialista Cazador Cazado

La mujer, identificada como Belkis Bauzá, haciéndose pasar por enfermera intentaba alquilar camas de parto a cambio de dinero.

El post de este perfil anónimo generó una avalancha de reacciones, no solo por la audacia de la protagonista, sino por las múltiples interrogantes que dejó la versión oficial.

