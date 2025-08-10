EEUU dice que “más de un millón” de migrantes se fueron por su propia cuenta

La secretaria de Seguridad Interior de EE. UU. Kristi Noem aseguró el viernes que más de un millón de migrantes en situación irregular se autodeportaron desde el regreso de Trump al poder.

“Creemos que más de un millón de personas han regresado a casa por su cuenta desde que comenzamos esta administración”, dijo Noem en rueda de prensa en Chicago.

“Sabemos que miles y miles de personas han usado la aplicación” móvil CBP One que insta a los migrantes en situación irregular a autodeportarse, agregó la funcionaria.

Noem se refirió además a los arrestos de migrantes con condenas penales: “hemos arrestado a cientos de miles de estos criminales ilegales”, comentó.

La funcionaria afirmó que “más del 70%” de los arrestados “tienen cargos pendientes o condenas penales, el resto tiene órdenes de deportación definitivas”.

“Llevamos a cabo operativos policiales específicos en todo el país y utilizamos nuestros archivos de casos e información para saber quién es un delincuente en este país que necesita ser deportado y quién tiene una orden de deportación definitiva”, explicó.

En la línea con los llamados de la Administración Trump en los últimos meses Noem dijo que si los migrantes irregulares podrían regresar con una visa si se van por su cuenta.

“No cumplen la ley si están aquí ilegalmente”, insistió.

“Hemos tenido durante tres meses consecutivos cero migrantes ilegales que entren a Estados Unidos, lo que constituye la primera vez en la historia de esta nación que hemos visto ese tipo de seguridad en la frontera”, aseguró.

Noem dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha contratado a 10,000 nuevos oficiales gracias a los recursos asignados por Trump para llevar a cabo las deportaciones.

“Tenemos más de 80,000 solicitantes para esos puestos”, añadió.

Desde Chicago, Noem arremetió contra los gobernadores de estados y ciudades santuario demócratas por “obstruir” las deportaciones.

Esta semana, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reiteró a través de su cuenta oficial en X, la invitación a los migrantes indocumentados a acogerse al programa de autodeportación voluntaria “Proyecto Vuelta a Casa”.

El objetivo del programa es facilitar una salida voluntaria, segura y ordenada del país, ofreciendo una serie de beneficios que buscan motivar a los migrantes a abandonar Estados Unidos por cuenta propia.

En los últimos meses una creciente cantidad de migrantes, algunos de ellos de origen cubano, han optado por la autodeportación.

En días recientes, una cubana que regresó a la isla aseguró sentirse arrepentida de haberse autodeportado, porque no le han dado los 1,000 dólares prometidos.

