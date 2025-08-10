Un joven cubano bajo el proceso migratorio I-220A desató una fuerte polémica en TikTok tras anunciar que regresaría a Cuba desde Estados Unidos. En el video, publicado por el usuario @lazaro12_17, se le ve en un aeropuerto junto a varias maletas, acompañado del mensaje: "De vuelta para Cuba, ya me voy a volver loco con este lío del I-220A. Muchas gracias por todo lo que me dio este gran país", junto a emoticonos que reflejan confusión y tristeza.

La publicación generó miles de reacciones y más de 900 comentarios. Muchos cubanos que se encuentran en una situación migratoria similar no tardaron en manifestarse. Mientras unos criticaron la decisión, considerándola una rendición ante las dificultades, otros la respaldaron como una elección personal y respetable. La mayoría coincidió en la dureza del proceso migratorio, el impacto psicológico y el dolor de estar lejos de los seres queridos.

Algunos mensajes fueron especialmente contundentes. “USA es para los cubanos que nacimos en la pobreza, los que nos acostábamos sin comer de niños... USA es el mejor país del mundo”, escribió una usuaria, reflejando el sentir de quienes ven a Estados Unidos como su única vía de superación. Otro comentó: “Pienso que regresar a Cuba como está ahora es como volver a una cárcel rodeada de agua”.

También hubo quienes compartieron experiencias personales. “Soy I-220A, tengo una niña en Cuba que no abrazo desde hace tres años, pero no quiero regresar porque ahora vive mejor gracias a que estoy aquí”, escribió una madre. Otro usuario confesó: “Yo llevo cuatro años en este país, luchando sin parar, y jamás me ha pasado por la mente regresar. Estoy aquí por el futuro de mis hijos”.

A pesar del debate, el propio Lachi aclaró en los comentarios que aún no ha regresado a Cuba y que su publicación fue una forma de desahogarse frente al agotamiento emocional. “Aquí seguimos luchando”, escribió más tarde, intentando calmar la preocupación de sus seguidores, aunque sin negar que la presión lo llevó a contemplar seriamente la idea de regresar a la isla.

El caso ha puesto en evidencia el dilema que enfrentan miles de cubanos con I-220A: la esperanza de un futuro en libertad y prosperidad frente al desgaste mental de una vida en el limbo legal. Las redes sociales se han convertido en el espacio donde estos dramas personales se hacen públicos, mostrando que el exilio también se vive, se sufre y se debate en comunidad.

