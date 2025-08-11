Trump asume control de la Policía de Washington y activa la Guardia Nacional

El presidente de EE. UU. Donald Trump ordenó este lunes desplegar la Guardia Nacional en Washington D. C. y asumió el control de la policía local.

“Vamos a desplegar a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington D. C., y se les va a permitir que hagan su trabajo como es debido”, dijo el presidente este lunes en conferencia de prensa.

“Voy a ir a reunirme con Putin… no me gusta estar aquí hablando de lo insegura, y sucia, e inmunda que está esta ciudad antes tan bonita, con grafitis en los muros por todas partes (…) También nos vamos a librar de los barrios marginales”, agregó.

Además, agentes del FBI reforzarán la vigilancia nocturna y auxiliarán a la policía local.

“Es el Día de la Liberación en Washington, y vamos a recuperar nuestra capital (…) No quieres que te roben, te violen y te maten”, dijo este lunes.

El presidente aspira a que “cuando caminen por las calles van a estar muy tranquilos. Van a ver a la Guardia Nacional, van a ver mucha policía”.

Se trata de un despliegue parecido al que en semanas recientes enfrentó al gobierno federal y el Estado de California. Trump había desplegado la Guardia Nacional en ese estado demócrata con el objetivo de contener las protestas migrantes contra las redadas y deportaciones.

Ayer, Trump había anunciado que hablaría de su plan contra el crimen en DC.

Paralelamente, la Casa Blanca informó la semana pasada de un operativo de siete días que incluirá mayor presencia de fuerzas del orden federales en el Distrito.

Actualmente, en Washington DC. hay casi 1,000 personas que duermen a la intemperie, y las 800 camas de los refugios de fácil acceso de la ciudad ya están ocupadas.

Washington D. C. es una ciudad tradicionalmente demócrata y que ha votado siempre en contra de Trump.

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, dijo el domingo que la Guardia Nacional “no son agentes de policía”.

“Creo que no sería el uso más eficiente de nuestra Guardia”, agregó.

Según cifras oficiales, el crimen violento decreció en la capital estadounidense un 35% en 2024 y se sitúo en los registros más bajos de los últimos 30 años.

