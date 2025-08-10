Capítulo de South Park se burla de Kristi Noem y la secretaria del DHS responde

Vídeos relacionados:

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, criticó duramente a los creadores de South Park después de que la serie la retratara como una funcionaria obsesionada con el bótox y responsable de disparar contra perros.

El episodio, emitido este miércoles, mostró una versión animada de Noem con el rostro deformado por procedimientos cosméticos y participando en redadas de ICE, en las que mataba perros a tiros.

En una entrevista en el podcast Glenn Beck Program, Noem calificó la parodia como “perezosa” y aseguró que recurrir a burlas sobre la apariencia física de una mujer es una táctica simplista.

“Si quisieran criticar mi trabajo, adelante. Pero claramente no pueden”, dijo, añadiendo que no había visto el episodio porque estaba “revisando las cifras del presupuesto”.

La sátira de South Park aludía tanto a las operaciones migratorias de la administración Trump —incluyendo su supervisión de redadas masivas y su presencia mediática en la prisión Cecot de El Salvador— como a episodios de su pasado personal.

En sus memorias No Going Back (2024), Noem reveló que mató a tiros al perro de su familia y a una cabra rebelde en la granja, hechos que generaron un fuerte rechazo público; una encuesta indicó que más del 80 % de los estadounidenses desaprobaron sus acciones.

El episodio forma parte de una temporada en la que la serie ha ridiculizado repetidamente a la administración Trump, en medio de movimientos mediáticos que incluyen la fusión de Paramount con Skydance Media y la cancelación del Late Show de Stephen Colbert.

Desde la Casa Blanca, un comunicado desestimó la relevancia de la serie, afirmando que “no ha sido relevante en más de 20 años”.

El primer episodio de la temporada 27 retrató al mandatario Donald Trump de forma grotesca, cuestionando su hombría y mostrándolo en la cama con el diablo, aludiendo al personaje de Saddam Hussein que durante años apareció en el programa.

Además del contenido satírico, el episodio concluyó con un anuncio generado por inteligencia artificial que mostraba a Trump completamente desnudo, vagando por el desierto y con un falo diminuto, una clara burla al supuesto acuerdo de anuncios de servicio público pactado entre Trump y Paramount.

Este nuevo episodio de confrontación entre la administración Trump y la cultura pop se inscribe en una larga serie de enfrentamientos del presidente con la televisión nocturna, celebridades y conglomerados mediáticos, lo que algunos observadores interpretan como parte de su estrategia de consolidación autoritaria y control del discurso público.

