"En Cuba me decían que afuera nadie era solidario": Cubano revela lo que ha sorprendido de Chile

El cubano Johnny Blandón González, que vive en Chile, publicó en TikTok (@johnny.blandon.go) un video donde algo que le ha sorprendido mucho, y gratamente, de los chilenos.

“Me ha sorprendido que son solidarios, eso es algo que yo no lo tenía presente porque en Cuba me decían que fuera de Cuba, fuera del comunismo, nadie era solidario, nadie te ayudaba, todos eran malos, fríos… así me decían mis maestras, mi gente, se lo juro… pues no, acá en Chile no mi gente, el chileno es solidario”, dijo.

Recordó los incendios que “acabaron con muchas viviendas, hubo muertos, heridos, las personas quedaron sin nada” y cómo en su edificio pusieron “una mesa para que las personas donaran lo que tuvieran, alguna ayuda”. Aseguró que al principio “veía pocas cosas” y se preguntaba “¿pero quién va a ayudar si las personas no tienen…?”. Sin embargo, “ya cuando se estaba terminando el plazo… esa mesa estaba llena, llena, llena de cosas… personas que se quitan lo que tienen para donarlo, es solidaridad… no importa el color político, no importa si eres de izquierda, si eres de derecha… cuando se trata de ayudar, el chileno es solidario, y eso es algo que me sorprendió muchísimo y que lo tengo aquí en el corazón”.

Johnny afirmó que a él también lo han ayudado: “Me han regalado, me han invitado a su casa… sobre todo la gente del sur que me ha dicho cuando vengas por acá ven a mi casa, quédate en mi casa, no pagues nada. Eso es solidaridad, mi gente, eso es tener un corazón lindo, y ustedes los chilenos lo tienen… por acá un cubano feliz en Chile, mi gente, se les quiere, un beso grande”.

El video provocó cientos de reacciones. Algunos comentarios dicen: “La solidaridad está en nuestro ADN”, “Chile ayuda a Chile”, “Lo de ser solidario lo llevamos en la sangre”, “En desastres verás la verdadera cara de Chile… es el amor al prójimo”, “Nosotros los chilenos, a la hora de ayudar, ayudamos nomás y listo”, “Mientras más pobres, más solidaridad” y “Nosotros te queremos mucho más, bienvenido cubano bello”.

En un video previo, Johnny había recordado la reacción de su hija en un supermercado chileno: “Papá, ¿somos ricos?”, sorprendida por la cantidad de productos, algo que contrastó con su experiencia en Cuba. De su experiencia como migrante en el país ha contado que “una vez que uno dice ‘soy cubano’, el cariño se siente al instante… eso es algo que yo nunca pensé vivir acá”.

Otros migrantes cubanos han compartido testimonios similares. El médico @eldrmulato mostró la variedad de leches infantiles disponibles en Chile y dijo: “En Cuba con un salario mínimo de $5 no puedes comprar nada, el gobierno no te entrega nada, solo hambre, miseria, comunismo”. La creadora @nauris_vlogs afirmó: “Hace casi dos años que llegué de Cuba a Chile y me volví rica” por tener internet y servicios eficientes.

