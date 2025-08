Cubana con I-220A responde a crítica: ¿Tú piensas que todo el mundo va a esperar a tener estatus legal para tener un hijo?

Una cubana radicada en Estados Unidos respondió en TikTok a un comentario que cuestionaba su decisión de ser madre sin contar aún con un estatus legal en el país. La mujer, identificada como @susaily, explicó que su historia está marcada por años de espera y sacrificio.

“Yo no suelo responder este tipo de comentarios porque a mí me gusta responder los comentarios positivos para seguir ayudando a la gente, pero de vez en cuando hay que ubicar un poco a las personas”, dijo al inicio del video.

En su respuesta, citó el comentario que recibió: “¿Pero Dios mío por qué se ponen a parir sin tener estatus legal todavía?” y replicó: “¿De dónde tú me conoces a mí? […] Yo estuve 15 años para poder tener a mi bebé, que en mi país no lo podía tener, además de que también tuve que salir huyendo de él como todo el mundo, como todo cubano […] mi hijo es una inseminación in vitro, que me la pude hacer aquí en este país gracias a Dios […] no entré con parole, no entré por la puerta grande, como muchos entraron, y me tocó la fatalidad de tener I-220A, pero como yo le tocó a muchísimas madres”.

La madre defendió su decisión: “¿Tú piensas de que todo el mundo va a esperar a tener un estatus legal para poder tener un hijo? […] Lo importante es tener a su hijo y tenerlo en el país de la libertad, porque sí, yo no tendré estatus legal, pero por lo menos ya yo logré mi objetivo, poder tener a mi hijo y es ciudadano americano”.

También reveló que tenía una reclamación familiar desde hacía siete años: “Yo sí iba a entrar legalmente a este país, lo que tuve que venir antes, pero ya estando en este país me llegó la reclamación […] todo eso está en mi asilo político”. Y concluyó con un consejo: “No sueltes veneno en los perfiles de las personas, habla bonito, comenta bonito, que eso Dios te lo va a recompensar”.

El video generó cientos de comentarios, en su mayoría de respaldo. “Estoy en la misma situación y la mejor respuesta que le pudiste dar […] queremos darle la oportunidad a nuestros bebés de que no pasen lo que pasamos nosotros”, escribió una usuaria. Otra comentó: “Es que la vida tiene que seguir con estatus legal o no, necesitamos cumplir sueños que no pudimos lograr en nuestros países”.

Muchas mujeres compartieron historias similares: “No tenía estatus legal y ahora tengo mi residencia y a la vez a mi bebé […] mente positiva y todo te saldrá bien”, “Un estatus legal no define a una persona y mucho menos impide ser madre”, fueron algunas de las respuestas.

Hace pocas semanas, la misma mujer publicó un mensaje en el que advertía sobre la vulnerabilidad de quienes tienen el formulario I-220A, tras la detención de un joven cubano por parte de ICE en Florida. En aquel video afirmó: “Yo soy I-220A, mi esposo también. Tiene corte. Nosotros tenemos un bebé. Y lo que están pasando ellos, nosotros también lo podemos pasar”. Puedes ver más detalles en la nota donde alertó sobre el riesgo de deportación de un joven cubano.

El tema cobra fuerza en medio de la batalla legal sobre si los hijos de inmigrantes mantienen la ciudadanía automática al nacer. En enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar este derecho para hijos de personas sin estatus legal, lo que desató múltiples demandas y medidas cautelares.

Semanas después, un tribunal federal de apelaciones determinó que la orden era inconstitucional, en un fallo que marcó un revés judicial para el gobierno. A pesar de ello, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) elaboró un plan operativo para aplicar la medida si los tribunales lo permiten.

Por ahora, la Enmienda 14 sigue vigente y garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

