Así debes notificar tu cambio de dirección si tienes que mudarte en EE.UU. mientras tienes caso migratorio activo

Cambiar de casa en Estados Unidos es mucho más que cajas y contratos. Para quienes tienen un trámite migratorio en curso, hay una obligación legal que no se puede pasar por alto: notificar el cambio de dirección a las agencias migratorias correspondientes.

Este paso no es un mero trámite burocrático, pues ignorarlo puede tener consecuencias serias:

-No recibir avisos de audiencias o entrevistas.

-Perder plazos clave y que tu caso sea cerrado o denegado.

-En casos de corte, incluso recibir una orden de deportación en ausencia por “no comparecer”.

En un momento en que organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) han advertido que ICE estaría monitoreando redes sociales de personas en proceso migratorio, mantener tus datos correctos en los registros oficiales es también una forma de proteger tu caso, según advirtió un reciente reporte de Univision.

USCIS: Servicio de Ciudadanía e Inmigración

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) gestiona la mayoría de trámites: solicitudes de residencia, naturalización, TPS, DACA, visas familiares, renovaciones de permisos de trabajo, entre otros.

Plazo legal:

La mayoría de los extranjeros deben informar a USCIS su nueva dirección dentro de los 10 días posteriores a la mudanza. No aplica a quienes tienen visas diplomáticas (A o G) ni a visitantes con exención de visa.

La vía más rápida: en línea

USCIS recomienda hacerlo tan pronto como te instales y, siempre que sea posible, de manera electrónica. El método preferido es la herramienta Enterprise Change of Address (E-COA), disponible dentro de tu cuenta de USCIS.

Ventajas de este sistema:

-Cumples con el requisito legal de notificar la mudanza.

-El cambio se procesa de inmediato.

-No tienes que enviar el formulario AR-11 en papel.

-Permite añadir el número de recibo de cada caso pendiente, garantizando que todos tus expedientes queden actualizados.

Pasos para hacerlo en línea:

-Ingresa a tu cuenta de USCIS y selecciona la opción “Cambio de dirección”.

-Introduce tu nueva dirección siguiendo el formato y abreviaturas recomendadas por el USPS (esto evita errores en la entrega).

-Ingresa cada número de recibo (Receipt Number) correspondiente a tus solicitudes pendientes.

-Guarda la confirmación del cambio.

¿Por qué no basta con avisar al USPS?

Cambiar la dirección en el Servicio Postal (USPS) no actualiza la que USCIS tiene en sus registros.

Además, el correo postal no reenviará la correspondencia de inmigración, aunque tengas activado el reenvío en USPS. Por eso, debes actualizar tu información en ambos sistemas.

Cambiar la dirección por correo

Si no puedes hacerlo en línea, puedes enviar el Formulario AR-11 en papel. Esto cumple con el requisito legal, pero no actualiza automáticamente todos tus casos.

Si tienes varios trámites, tendrás que pedir la actualización para cada uno.

Procedimientos especiales

Algunas personas deben seguir protocolos distintos para proteger su dirección, como:

-Beneficiarios de VAWA.

-Solicitantes de visas T o U.

-Quienes presentan la I-751 por maltrato.

En estos casos, no uses el sistema en línea estándar. Llama primero al USCIS Contact Center y solicita instrucciones específicas.

Se puede recomendar el uso de un “safe address” (dirección segura) o la de tu abogado.

Corte de Inmigración (EOIR)

Si tienes un caso abierto ante un juez de inmigración, tu expediente está bajo la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).

Plazo:

Debes notificar tu cambio de dirección dentro de los 5 días hábiles posteriores a la mudanza.

Cómo hacerlo:

En línea: Llenar y enviar el formulario EOIR-33 a través del portal oficial.

Por correo: Enviar el EOIR-33 a la dirección de tu corte y a la Oficina del Asesor Jurídico Principal del DHS (OPLA). Cada miembro de la familia con caso propio debe presentar su propio formulario.

Consejo:

Verifica siempre tu próxima audiencia llamando al 800-898-7180 o revisando en línea con tu número A. Así confirmas que tu dirección fue actualizada y que no hubo cambios en tu calendario.

ICE: Oficina de Ejecución y Remoción (ERO)

Si estás bajo supervisión de ICE —por ejemplo, con una orden pendiente, en “check-ins” o en programas como ISAP—, debes notificar tu cambio de inmediato.

Cómo hacerlo: Usar el portal de cambio de domicilio de ICE.

Llamar o presentarte en persona en tu oficina local con: Identificación; Número A y prueba de tu nueva residencia.

Patrocinadores (Formulario I-864)

Si firmaste una Declaración Jurada de Patrocinio Económico para un inmigrante, tienes la obligación legal de presentar el Formulario I-865 a USCIS dentro de los 30 días posteriores a tu mudanza, aunque tu estatus migratorio no haya cambiado.

Mudanza lejos de tu corte

Si te trasladas fuera de la jurisdicción de tu corte, puedes pedir un cambio de sede (Motion to Change Venue), adjuntando:

-Formulario EOIR-33 con tu nueva dirección.

-Evidencia de tu residencia (contrato de alquiler, factura de servicios, etc.).

El cambio no es automático: un juez debe aprobarlo.

Errores frecuentes que causan problemas

-Confiar en USPS para actualizar direcciones con agencias migratorias.

-Olvidar incluir todos los números de recibo en el cambio en línea.

-Notificar a una agencia pero no a otra (por ejemplo, actualizar en USCIS pero no en EOIR).

-Presentar la notificación fuera de plazo: USCIS (10 días), EOIR (5 días hábiles), ICE (inmediato), patrocinadores I-864 (30 días).

-No verificar si el cambio quedó registrado.

Cómo confirmar que tu cambio fue procesado

USCIS: Verifica en tu cuenta que cada caso pendiente tenga la dirección correcta.

EOIR: Llama al 800-898-7180 o consulta tu audiencia en línea.

ICE: Confirma con tu oficial y guarda una copia de la constancia.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de dirección y procesos migratorios en EE. UU.