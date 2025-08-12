Abogado de Inmigración Willy Allen: "Cuba se buscó el travel ban"

El abogado de Florida, experto en Inmigración, Willy Allen defendió este lunes que "Cuba se buscó el travel ban (prohibición de viajes)", en referencia a la Proclamación Presidencial de EE.UU., publicada a primeros de junio de este 2025, que limita la entrada a territorio americano de cubanos con visas de no emigrante.

En declaraciones a CiberCuba, Allen aclaró que él no apoya muchas de las decisiones de la Administracion Trump, pero en ningún caso la compara con el régimen cubano. "Está claro que yo no apoyo a este Gobierno (de Donald Trump) en muchas formas, pero no apoyo el Gobierno de Cuba en ninguna forma. Y hasta cierto punto, las acciones del Gobierno de Cuba se han buscado las reacciones en los Estados Unidos", dijo, en el programa semanal que tiene los lunes, a las 11.00 horas, desde esta plataforma.

En opinión del abogado, el Gobierno de Cuba podría hacer un esfuerzo más grande para que los cubanos no vivan en la situación de precariedad extrema en la que viven actualmente. "El travel ban es el resultado de un Gobierno que no atiende a su pueblo y al que no le interesa la condición de su pueblo", insistió.

"Yo no te puedo decir a ti que yo estoy totalmente opuesto a lo que está ocurriendo, a lo que el Gobierno de los Estados Unidos hace con el Gobierno de Cuba. Cuba se lo ha buscado", concluyó Willy Allen, después de leer la opinión de un espectador de CiberCuba que ve un tinte xenófobo en algunas de las decisiones de la Administración Trump.

Allen le contestó con un contundente: "Stephen Miller es el diablo", en alusión al subdirector del gabinete de Políticas de la Casa Blanca. O sea, en referencia al cerebro que diseña muchas de las medidas migratorias de la Administración Trump.

Este 9 de junio entró en vigor la Proclama Presidencial firmada por Donald Trump que impone restricciones migratorias a ciudadanos de 19 países, incluida Cuba.

La iniciativa restringe o bloquea la entrada de ciudadanos extranjeros de determinados países. El término se popularizó desde la primera presidencia de Donald Trump, cuando se implementaron restricciones similares.

En lo que respecta a los cubanos, el travel ban afecta a las solicitudes de visas B-1 (negocios), B-2 (turismo), B-1/B-2 (turismo/negocios), F (estudios académicos), M (estudios vocacionales) y J (intercambio estudiantil o profesional).

Tras su entrada en vigor, el propio Allen advirtió de que "a cualquier cubano que vaya a pedir hoy una visa de no emigrante, se la van a negar".