¿No hay camas para los damnificados? Sobran hoteles vacíos, pero falta falta voluntad y empatía en dirigentes

La respuesta oficial ante la falta de camas para los damnificados del huracán Melissa ha encendido un intenso debate sobre la ética, la humanidad y la voluntad política de las autoridades cubanas y los recursos disponibles en el país.
La polémica estalló luego de que circulara un video en el que el presidente del Consejo de Defensa Nacional y gobernante Miguel Díaz-Canel respondió en tono descompuesto a una mujer que le reclamó por la pérdida de su cama: “yo tampoco tengo para dártela ahora”, tras días de precariedad y espera de recursos, luego del devastador meteoro.
A propósito, la ingeniera y empresaria Yulieta Hernández Díaz cuestionó a través de su perfil en Facebook, la falta de gestión y empatía de los dirigentes, señalando que existen alternativas viables y recursos suficientes si hubiera voluntad real de actuar.
Hernández recordó que empresas como Muebles Ludema (Las Tunas), Konfort o el complejo Dujo. proveedores de mobiliario para hoteles de lujo como el Packard, el Manzana Kempinski o la Torre de K y 23, en La Habana, podrían cubrir la demanda de camas y colchones con las donaciones millonarias ya recibidas.
“Si realmente se quiere dejar de invertir en hoteles, ahí está parte de la respuesta”, subrayó.
Como una posible solución recordó que los avituallamientos de los hoteles, incluidos camas y colchones, “deben renovarse frecuentemente para mantener su estándar y categoría. Sumemos las miles de habitaciones vacías actualmente en los hoteles del país, más los colchones recibidos como parte de las donaciones internacionales”.
La autora insistió, además, en que la pobreza no debe ser utilizada como espectáculo mediático, pero reconoció que muchas de las imágenes difundidas tras el paso del huracán han permitido visibilizar la pobreza estructural que el discurso oficial intenta disimular.
“Un colchón no es un lujo. Es una base mínima para el descanso, la salud y la recuperación. No se puede pedir paciencia a quien duerme en el suelo o sin techo. No se puede hablar de dignidad sin garantizar lo básico”, argumentó Hernández.
Decenas de usuarios apoyaron la reflexión de la joven ingeniera con comentarios que evidencian el enojo con la gestión gubernamental.
“Si no hay cama, presidente, coge la tuya y dásela a esa señora”, escribió un usuario indignado.
Otros reprocharon el “show mediático” de los recorridos oficiales y la ausencia de un plan de contingencia real que priorice la dignidad y las necesidades básicas de los afectados.
Otras voces coincidieron en que la emergencia no es solo consecuencia del huracán, sino del deterioro estructural del país y la falta de voluntad de un gobierno y funcionarios que sin rubor alguno afirman que “los hoteles son del pueblo”, al tiempo que se gasta más en instalaciones de lujo para el turismo que en insumos necesarios para personas ahora mucho más empobrecidas.
A pesar del prolongado estancamiento del sector turístico, la caída del número de visitantes, una muy baja ocupación hotelera, y de las profundas carencias que afectan a la población en áreas clave como la salud pública y la producción de alimentos, el gobierno y la élite militar que gestiona el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) continúa priorizando las inversiones asociadas al sector.
El huracán Melissa ha dejado a numerosas familias en el oriente cubano viviendo en condiciones infrahumanas, sin acceso a agua potable, alimentos ni atención médica.
Testimonios de afectados corroboran la pobreza y condiciones paupérrimas en las cuales vivían muchas de las personas afectadas, muchas de ellas siquiera con una cama o un colchón adecuado para dormir.
