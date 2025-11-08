Locutora Laritza Camacho sobre fracaso del plan habitacional de Díaz-Canel: “¿confundió viviendas con habitaciones de hotel?”

Algunos usuarios recordaron que, seis años después, la crisis habitacional es más profunda

Una publicación de la locutora Laritza Camacho en su perfil de Facebook reactivó este viernes la discusión pública sobre una de las promesas más emblemáticas y menos cumplidas del gobierno cubano, la de construir 50,000 viviendas anuales en Cuba, a razón de al menos una diaria por cada municipio.

Camacho recordó que la exhortación realizada por el presidente Miguel Díaz-Canel en 2018, se realizó “con el mismo bloqueo” que hoy el Gobierno esgrime como causa de todas las dificultades.

En su mensaje, cuestionó si en ese momento existían las condiciones económicas, materiales y de planificación necesarias para sostener un compromiso de tal magnitud.

“¿De dónde sacaron la posibilidad de construir aquellas viviendas? ¿Estaban las condiciones creadas? ¿Se planificó bien el presupuesto? ¿Se contaba para ello con el fin del bloqueo? ¿Estaban jugando con nosotros, ganando tiempo o simplemente mintiendo por el puro placer de mentir?”, escribió.

¿Han hecho así todos los planes? ¿Ponen así todos los precios? ¿Quieren que así sigamos creyendo?, cuestionó.

Su reflexión generó un intenso debate con decenas de comentarios que reflejan frustración y hastío.

Algunos usuarios recordaron que, seis años después, la crisis habitacional es más profunda: miles de familias permanecen en albergues, viven en casas en ruinas o improvisadas, y las soluciones ofrecidas, como viviendas de contenedores, son vistas como paliativos indignos.

“Yo siempre he pensado que no es lógico construir tantos hoteles de lujo mientras el tema de la vivienda es cada día más caótico”, comentó Martha Mejías, aludiendo a la política de priorizar inversiones turísticas pese a la escasez de materiales para el sector residencial.

Mery Muller, de 68 años, añadió que el problema radica en la falta de planificación estructural. “Si desde los inicios se hubieran reunido para planificar con sentido, no hubiera quedado tan bien el exterminio de todo”.

El tono de los comentarios es casi unánime, de desconfianza total hacia las promesas oficiales. “Nadie te responderá porque no hay un solo argumento que responda eso”, afirmó Nelson Soto.

“Se legisla tanto, se planifica tanto, pero los resultados ¿dónde están?”, preguntó Herminia Delgado.

Otros fueron más duros. “Mienten sabiendo que sus mentiras no tienen consecuencias. Saben que su permanencia en el poder no depende del pueblo”, escribió Ariel Pruna.

Mientras, Denia Riera resumió el sentimiento general: “Nunca entenderé de qué está hecha el alma de esas personas que no se cansan de mentirnos y humillarnos”.

La publicación también puso en evidencia una comparación dolorosa, la velocidad con que se construyen hoteles frente a la lentitud o inexistencia de proyectos habitacionales.

“La relación entre habitaciones de hoteles y viviendas construidas debe arrojar datos muy interesantes”, ironizó Staly Pérez.

Camacho lanzó otra pregunta que muchos compartieron: “¿Cuántas viviendas se pueden construir en Oriente con los 70 millones de dólares que van a donar a los damnificados?”.

Para muchos, esa cifra simboliza la desconexión entre el discurso gubernamental y las urgencias reales del país.

“No subestimen al pueblo y expliquen eso, que nos interesa mucho. Si podemos entender las tablitas de la UNE (Unión Eléctrica), algo parecido del Ministerio de la Construcción, resultará una bagatela para nosotros”, subrayó la locutora.

El hilo de comentarios se transformó en una suerte de catarsis colectiva. Más allá de la crítica a una promesa incumplida, lo que aflora es el reclamo de un pueblo que exige transparencia, responsabilidad y respeto.

De acuerdo con cifras oficiales preliminares, al menos 45,282 viviendas resultaron afectadas por el huracán Melissa, la mayoría en los techos.

Cuba presenta un déficit habitacional que supera las 800,000 viviendas, de las cuales 398,364 deben rehabilitarse y 407,219 necesitan ser construidas desde cero, según datos oficiales.

Para este año se planificó la terminación de 10,795 viviendas, pero hasta julio solo se habían construido 2,382, un cumplimiento del 22 % del plan estatal, y menos del 0,3 % del total del déficit nacional, cifras que reflejan la parálisis del sector, agobiada por la falta de materiales, el colapso de la industria local y la mala gestión estatal.

Solo en la provincia de Granma, más de 110,000 viviendas están en mal o regular estado y unas 30,000 tienen pisos de tierra, reconoció a fines de septiembre el primer ministro Manuel Marrero.

Semanas atrás, el economista cubano Pedro Monreal analizó que la inversión en “hoteles, servicios empresariales y actividad inmobiliaria” representó la mitad del total en La Habana durante 2023, según datos oficiales, una apuesta desmedida por el sector turístico pese a la crisis multisistémica que atraviesa el país.

El especialista subrayó que esa cifra es 10 veces mayor que la destinada al suministro de electricidad, gas y agua, y más de 70 veces superior a la dedicada a los servicios comunales, encargados del mantenimiento urbano y la limpieza de la ciudad.

El proyecto de transformación de contenedores marítimos en viviendas para los damnificados por eventos climatológicos es presentado por el gobierno como una “alternativa ágil y confortable”, además de una muestra de creatividad y eficiencia en medio de la crisis.