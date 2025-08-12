Cruces ilegales por fronteras de EE.UU. se mantienen en mínimos históricos

Los cruces ilegales hacia Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos sin precedentes, según los datos más recientes publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Julio cerró con las cifras de encuentros más bajas (24,628 por todos los puertos de entrada) registradas a nivel nacional desde que se tienen estadísticas, tanto en la frontera sur como en la norte, así como por mar y aire, aseguró la entidad en su informe mensual, en el contexto de la política antiinmigrantes del presidente Donald Trump.
En el caso de ciudadanos cubanos, solo se registraron 116 intentos de entrada —la cifra mensual más baja en años—, muy lejos de los más de 6.000 reportados en enero de 2025, antes de que Donald Trump retomara la presidencia.
De estos 116 cubanos, 50 cruzaron por la frontera sur con México, 15 por la frontera norte con Canadá y 51 llegaron por vía marítima.
La CBP informó que en julio se alcanzaron las detenciones mensuales más bajas de la Patrulla Fronteriza en todo el país, el promedio diario de aprehensiones más bajo de la historia y el récord de menos encuentros en un solo día.
Además, dijo, hubo cero liberaciones de inmigrantes irregulares en el interior del país por tercer mes consecutivo.
El secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó que estas cifras reflejan “la restauración de la disuasión” y “el fortalecimiento de la frontera” bajo la actual administración.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, las cifras actuales representan una caída cercana al 90% respecto al promedio mensual registrado durante la administración Biden.
En el primer semestre de 2025, ICE ha arrestado más de 300.000 inmigrantes indocumentados, de los cuales casi el 70% tenía antecedentes penales o cargos criminales pendientes, asegura ese ente gubernamental.
La drástica disminución de cruces irregulares coincide con la eliminación de límites de edad para nuevos reclutas de ICE, mayores despliegues de agentes en la frontera y el endurecimiento de las políticas de inadmisión y deportación.
Expertos en migración advierten, sin embargo, que el impacto a largo plazo dependerá de factores externos como la situación económica en América Latina y el Caribe, así como de la capacidad de los países de origen para recibir a sus nacionales deportados.
Preguntas frecuentes sobre la reducción de cruces ilegales hacia EE.UU.
¿Por qué han disminuido los cruces ilegales hacia Estados Unidos?
Los cruces ilegales han disminuido significativamente debido a las políticas migratorias más estrictas implementadas bajo la administración de Donald Trump. Estas medidas incluyen la eliminación de programas humanitarios, el refuerzo de la vigilancia fronteriza y el despliegue de tropas. Además, se han firmado nuevos contratos para expandir la construcción del muro fronterizo. Este fortalecimiento de la seguridad fronteriza ha disuadido a muchos migrantes de intentar ingresar al país de manera irregular.
¿Cómo ha afectado esta disminución a los migrantes cubanos?
Los migrantes cubanos han experimentado una reducción drástica en sus intentos de ingresar a Estados Unidos. En julio de 2025, solo 116 intentos de entrada de cubanos fueron registrados, una cifra muy baja en comparación con los más de 6,000 reportados en enero del mismo año. Las políticas más restrictivas han limitado severamente las opciones de entrada para los cubanos, quienes históricamente han utilizado la frontera sur como una de sus principales rutas hacia Estados Unidos.
¿Cuál es el impacto de las políticas migratorias de Trump en las detenciones fronterizas?
Las políticas migratorias de Trump han llevado a un récord de mínimos históricos en las detenciones fronterizas. En julio de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó las detenciones mensuales más bajas de la Patrulla Fronteriza en todo el país. Este cambio refleja el éxito de las medidas de disuasión y control operativo implementadas para reforzar la seguridad en la frontera.
¿Cómo se compara la situación actual con la era Biden en términos de cruces ilegales?
En comparación con la era Biden, los cruces ilegales han disminuido casi un 90% bajo la administración Trump. Durante el primer semestre de 2025, se ha registrado un número significativamente menor de encuentros en la frontera, lo que muestra un cambio notable en la política migratoria y su impacto en la seguridad fronteriza.
