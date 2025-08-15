Revelan nuevos detalles sobre el asesinato de un cubano en Hialeah

Un video de vigilancia y un documento interno del Sheriff de Miami-Dade revelan cómo fue asesinado Daylon Fleitas González, el cubano de 37 años reportado como desaparecido en Hialeah el 3 de agosto y hallado muerto días después dentro de un contenedor de reciclaje en los Everglades.

Las imágenes, obtenidas por "Noticias 23" de Univisión, muestran que el crimen sucedió el mismo 3 de agosto en un estacionamiento para camiones en la ciudad de Medley, contigua a Hialeah, y que el cuerpo de la víctima fue puesto en un contenedor de reciclaje.

El video muestra a Alfredo Carballo González, un cubano de 32 años que se encuentra prófugo, acercándose a la camioneta de Fleitas en el citado estacionamiento de la avenida 95 y la calle 106 del noroeste.

Según la investigación, la víctima había ido a cobrarle una deuda de 10.000 dólares.

El relato policial obtenido por Univisión señala que “la víctima y el sujeto ingresaron a la camioneta de la víctima. Poco después, se observa a la víctima caer del vehículo y al sujeto arrastrándola por el suelo”.

Carballo luego colocó el cuerpo en un contenedor, lo depositó en la parte trasera de la camioneta y se alejó del lugar.

En ese momento otro auto comienza a seguirlo, aparentemente conducido por la pareja del sospechoso, la también cubana Ariely Álvarez Cabrera (27 años), quien viajaría junto a su bebé de cinco meses, Alain Carballo.

La Ford F-150 negra de Fleitas fue localizada el 8 de agosto en el suroeste de Miami-Dade, en la zona de la calle 210 del suroeste y la avenida 203, con manchas de sangre y una mochila con evidencias, señala la información a la que tuvo acceso Univisión.

Un día después, los agentes hallaron el contenedor en una zona boscosa cercana, y dentro estaba el cuerpo, con múltiples puñaladas, según el médico forense.

La policía busca a Carballo y a Álvarez Cabrera, ambos de San Antonio de Los Baños en Cuba, y considerados “armados y peligrosos”.

Con ellos estaría su hijo de cinco meses, sobre quien pesa una alerta por posible peligro.

La Unidad de Homicidios de Miami-Dade pide la ayuda de la comunidad para localizarlos y garantizar la seguridad del menor.

Preguntas frecuentes sobre el asesinato de un cubano en Hialeah y la búsqueda de los sospechosos