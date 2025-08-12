Exdirector de Cubavisión solicita residencia en EE.UU. bajo la Ley de Ajuste Cubano

Vídeos relacionados:

Rafael Pérez Insua, exdirector del canal estatal Cubavisión y recordado por su papel en la censura mediática en Cuba, reside actualmente en Miami, donde inició el trámite para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, según confirmaron trabajadores de una oficina en el Doral al periodista Mario J. Pentón.

Pérez Insua ingresó a Estados Unidos en 2024 a través de la aplicación CBP One, tras cruzar la frontera sur. Su presencia ha generado indignación entre miembros del exilio cubano, quienes cuestionan que un exfuncionario del aparato propagandístico del régimen ahora solicite beneficios migratorios reservados a quienes huyen de la persecución.

Durante años, Pérez Insua dirigió Cubavisión, Cubavisión Internacional y Canal Habana, alineándose con la política informativa del Partido Comunista de Cuba y respaldando la represión contra voces críticas.

Entre los episodios más recordados de su gestión está la expulsión del humorista Andy Vázquez del programa 'Vivir del Cuento', después de una sátira sobre el mercado Cuatro Caminos.

Fuentes del Instituto Cubano de Radio y Televisión, hoy Instituto de Información y Comunicación Social, confirmaron que Pérez Insua estaba inactivo desde finales de 2023, bajo la figura conocida como “plan pijama”. En octubre de ese año salió de Cuba rumbo a México, en medio del actual éxodo migratorio.

Pentón intentó entrevistarlo, pero el exdirectivo cortó la llamada telefónica al reconocer su voz. “Entró como cualquier migrante. Hoy evita cámaras, no da entrevistas y busca pasar desapercibido”, señaló.

Aunque inicialmente se estableció en Texas, Pérez Insua se trasladó después al sur de Florida. Versiones en redes sociales indican que él y su esposa podrían seguir vinculados a medios digitales y radiales en EE.UU.

Su caso se suma al de otros exfuncionarios oficialistas que, tras años de respaldar la censura en Cuba, han emigrado para rehacer sus vidas en territorio estadounidense.