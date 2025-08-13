Cubana renueva su cocina: Pagó esta cantidad de dólares por materiales y mano de obra

La cubana creadora de contenidos Sheyla Reyes (@sheyreyes032) compartió en TikTok un video con su experiencia remodelando la cocina de su casa en la isla, un proceso que le ha costado nada menos que mil dólares estadounidenses.

"Aunque todavía no está terminada, quiero contarte lo que compré", comienza diciendo. Muestra con claridad los materiales adquiridos y algunos de los retos enfrentados durante la construcción.

El gasto más elevado fue en las losas, que según relata, representaron casi la mitad del presupuesto total. También tuvo que adquirir cemento, polvo de piedra, cemento blanco, un fregadero, llaves de agua y tomacorrientes.

Parte del dinero se perdió en compras que no le sirvieron, como una llave que tuvo que reemplazar. "Un consejo que te voy a dar si vas a construir: no compres los materiales exactos, porque al final vas a tener que comprar más", advierte.

Otros materiales incluidos en su presupuesto fueron cabillas, cantos o cintillos para los azulejos, necesarios para ampliar la meseta. Además, también tuvo que construir el techo de la cocina, lo que incrementó los costos de forma considerable.

A esto se sumó un gasto que pocas veces se contempla en presupuestos de construcción en otros países: la gasolina para alimentar una planta eléctrica, indispensable para que el albañil pudiera trabajar durante los frecuentes cortes de electricidad.

Lo más leído hoy:

"La planta tenía que estar encendida casi el día entero", explicó. El precio total también incluyó la mano de obra del albañil. A pesar del elevado costo, Sheyla se mostró satisfecha con el resultado: “Todo esfuerzo tiene sus recompensas”, dijo.

La cubana invitó a sus seguidores a comentar si consideran que mil dólares por esa remodelación es un precio justo o excesivo en medio de la grave crisis económica que atraviesa Cuba. Este testimonio refleja el enorme sacrificio que implica para muchas familias mejorar las condiciones básicas de su vivienda.

Preguntas frecuentes sobre la remodelación de viviendas en Cuba