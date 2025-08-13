Cubano pide comida para llevar y la vendedora no entiende su lenguaje

Un video en TikTok protagonizado por el creador de contenido Elías Medina (@eliasmedinavaldez) ha encendido el debate sobre el lenguaje popular cubano.

En el clip, Medina se acerca a una ventanilla de un negocio de comida rápida y hace su pedido utilizando una jerga netamente cubana.

“¿Qué vuelta? ¿Cómo está la jugada aquí? Quiero ver si me echo unos pedazos de pollo ahí, con su salsita. Dame el de 10 piececitas para ir probando cómo está el sazón. El de 10 piececitas sirvió. Ese está jugando”, dijo el cubano.

La vendedora, visiblemente confundida, le pidió que esperara para acercarse y entender mejor lo que decía. La escena ha generado miles de comentarios en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes defienden el “flow” cubano y quienes lo critican por ser ininteligible.

“Solo los cubanos entendemos eso”, comentó un usuario. Otros, en cambio, consideraron que "no es ninguna gracias que hablen como quieran" o que "se ha destruido el idioma" en la isla.

El video evidencia cómo las expresiones populares cubanas pueden ser incomprensibles fuera del contexto isleño, pero también resalta la riqueza lingüística y cultural del país, marcada por la creatividad y el humor característico del habla callejera.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el lenguaje popular cubano y la situación actual en Cuba