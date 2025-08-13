"Cocinero innovador”: el ISDI va con todo en el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro

Vídeos relacionados:

El Instituto Superior de Diseño (ISDI) volvió a generar controversia en redes sociales tras publicar, como parte del homenaje por el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro, una postal que rescata una "curiosa anécdota" sobre sus supuestas dotes culinarias.

La historia, narrada por Eliseo Y. y difundida en Facebook, recuerda cómo en la década de 1960, Mario Alfonso —entonces cuadro sindical y dirigente de comercio— fue designado cocinero en la granjita del Partido, ubicada junto a la carretera de Maleza.

Según el relato, en una de las visitas de Fidel Castro al lugar, el dictador cubano le solicitó preparar una salsa de pez perro. Tiempo después, Castro habría regresado afirmando que ya sabía elaborarla.

Al “examinarlo”, el cocinero le preguntó los ingredientes. El mandatario detalló paso a paso la receta, hasta que confesó que había añadido filetes de pescado en lugar de ruedas, a lo que Alfonso le corrigió que, en ese caso, no se trataba de salsa de pez perro.

La respuesta de Castro, según el testimonio mencionado por la institución educativa -que tras un derrumbe en enero ahora tiene nueva sede- fue: “Es salsa de perro porque yo la hice, y además, me parece que usted está en contra de las innovaciones”.

La publicación del ISDI, lejos de generar admiración, provocó burlas y fuertes críticas en redes sociales.

El periodista José Raúl Gallego cuestionó lo que calificó como una “muestra de servilismo, guataconería e irrespeto hacia los cubanos”.

En su opinión, la postal del ISDI romantiza el privilegio de Fidel Castro, quien —mientras la población enfrentaba hambre crónica y se veía obligada a consumir productos de baja calidad como picadillo de soya o fricandel— disfrutaba de cocineros particulares, viviendas distribuidas por todo el país y acceso a recursos alimentarios exclusivos.

Gallego subrayó además que la anécdota retrata el carácter autoritario de Castro, capaz de imponer su criterio en cualquier ámbito sin necesidad de conocimiento real, y de rodearse de un coro de aduladores que interpretaban sus decisiones como “ocurrencias” o “muestras de sabiduría” con las que consolidó su imagen durante décadas.

El ISDI también publicó postales sobre la relación de Fidel Castro con la literatura, la pesca y los habanos.

EL régimen ha anunciado varias iniciativas para conmemorar el aniversario del dictador este 13 de agosto.

