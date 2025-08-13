"Cocinero innovador”: el ISDI va con todo en el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro

Vídeos relacionados:
El Instituto Superior de Diseño (ISDI) volvió a generar controversia en redes sociales tras publicar, como parte del homenaje por el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro, una postal que rescata una "curiosa anécdota" sobre sus supuestas dotes culinarias.
La historia, narrada por Eliseo Y. y difundida en Facebook, recuerda cómo en la década de 1960, Mario Alfonso —entonces cuadro sindical y dirigente de comercio— fue designado cocinero en la granjita del Partido, ubicada junto a la carretera de Maleza.
Según el relato, en una de las visitas de Fidel Castro al lugar, el dictador cubano le solicitó preparar una salsa de pez perro. Tiempo después, Castro habría regresado afirmando que ya sabía elaborarla.
Al “examinarlo”, el cocinero le preguntó los ingredientes. El mandatario detalló paso a paso la receta, hasta que confesó que había añadido filetes de pescado en lugar de ruedas, a lo que Alfonso le corrigió que, en ese caso, no se trataba de salsa de pez perro.
La respuesta de Castro, según el testimonio mencionado por la institución educativa -que tras un derrumbe en enero ahora tiene nueva sede- fue: “Es salsa de perro porque yo la hice, y además, me parece que usted está en contra de las innovaciones”.
Lo más leído hoy:
La publicación del ISDI, lejos de generar admiración, provocó burlas y fuertes críticas en redes sociales.
El periodista José Raúl Gallego cuestionó lo que calificó como una “muestra de servilismo, guataconería e irrespeto hacia los cubanos”.
En su opinión, la postal del ISDI romantiza el privilegio de Fidel Castro, quien —mientras la población enfrentaba hambre crónica y se veía obligada a consumir productos de baja calidad como picadillo de soya o fricandel— disfrutaba de cocineros particulares, viviendas distribuidas por todo el país y acceso a recursos alimentarios exclusivos.
Gallego subrayó además que la anécdota retrata el carácter autoritario de Castro, capaz de imponer su criterio en cualquier ámbito sin necesidad de conocimiento real, y de rodearse de un coro de aduladores que interpretaban sus decisiones como “ocurrencias” o “muestras de sabiduría” con las que consolidó su imagen durante décadas.
El ISDI también publicó postales sobre la relación de Fidel Castro con la literatura, la pesca y los habanos.
EL régimen ha anunciado varias iniciativas para conmemorar el aniversario del dictador este 13 de agosto.
Preguntas frecuentes sobre el homenaje a Fidel Castro y la situación en Cuba
¿Por qué ha generado controversia el homenaje del ISDI a Fidel Castro?
El homenaje del Instituto Superior de Diseño (ISDI) a Fidel Castro ha generado controversia debido a que se centra en una anécdota sobre las dotes culinarias de Castro, mientras el pueblo cubano enfrenta una grave crisis alimentaria. La publicación fue vista como una muestra de servilismo y falta de respeto hacia los cubanos que sufren escasez de alimentos. Esta situación contrasta con el acceso a recursos exclusivos que tenía Fidel Castro.
¿Cómo es la alimentación actual en Cuba en comparación con el pasado?
Según el creador de contenidos Elieser El Bayardo, la dieta de los esclavos en el siglo XIX era más rica y variada que la de la mayoría de los cubanos de hoy en día. Actualmente, muchos cubanos tienen dificultades para acceder a alimentos básicos y dependen de productos de menor calidad, como pizza y espaguetis, debido a la escasez y altos precios.
¿Qué críticas han surgido hacia el gobierno cubano en relación a la alimentación?
El gobierno cubano ha sido criticado por su desconexión con la realidad del pueblo, especialmente en lo que respecta a la alimentación. Las críticas se centran en la desigualdad, con imágenes de diputados disfrutando de comidas abundantes mientras el pueblo enfrenta escasez. Además, las iniciativas individuales promovidas como soluciones, como el cultivo de peces en patios, son vistas como insuficientes y una señal del colapso del sistema productivo.
¿Qué papel juega Sandro Castro en la percepción pública sobre la desigualdad en Cuba?
Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, ha sido objeto de críticas por exhibir una vida de lujos en medio de la crisis económica de Cuba. Su comportamiento es visto como un símbolo de la desigualdad y desconexión de la élite del poder con la realidad del pueblo. Sus acciones y declaraciones han generado indignación al considerar que no refleja la situación que vive la mayoría de los cubanos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.