Exposición de hijo de Fidel Castro marca inicio de ofensiva propagandística en Cuba

El Memorial José Martí, en La Habana, acogió este domingo la inauguración de la exposición fotográfica "Toda la gloria del mundo", de Alex Castro Soto del Valle, hijo del dictador Fidel Castro.

La muestra, compuesta por 50 instantáneas, se presenta como un homenaje al 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro. Esta iniciativa se enmarca en una ofensiva propagandística que el gobierno ha intensificado, utilizando efemérides y eventos culturales para exaltar la figura del tirano.

Alex Castro asegura que la exposición ofrece una visión más íntima de su padre, alejándose de las facetas conocidas para mostrar “lo humano detrás del ícono”.

El fotógrafo es hijo de Fidel Castro con Dalia Soto del Valle. Nació en 1963 y se graduó en Moscú en Tecnología de la Industria Electroquímica. Sin embargo, desde 1998 empezó a trabajar como camarógrafo en la prensa oficialista cubana. Su carrera la dedicó a fotografiar a su padre.

Sobre la exposición, Elier Ramírez Cañedo, subdirector del Centro Fidel Castro Ruz, dijo que las imágenes revelan la “gloria colectiva” de este personaje histórico.

La muestra permanecerá abierta hasta octubre y marca el inicio oficial de un programa de actividades que el régimen desplegará en los próximos meses, en la antesala del centenario de Fidel Castro.

La campaña se inició en las redes hace varios días, con aburridos mensajes que repiten fragmentos de discursos de Fidel Castro y reciclando fotos viejas, algunas de ellas junto a Miguel Díaz-Canel.

Los mensajes y publicaciones de organismos estatales han reforzado esta narrativa, generando reacciones de rechazo entre cubanos que ven en estas acciones una manipulación política y un intento de reforzar el culto a la personalidad.

Mientras el país enfrenta una grave crisis económica y energética, el oficialismo destina recursos y espacios mediáticos a perpetuar la imagen de Fidel Castro. Su figura es uno de los pilares propagandísticos más importantes para el régimen.

