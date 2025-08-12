Exposición de hijo de Fidel Castro marca inicio de ofensiva propagandística en Cuba

Vídeos relacionados:
El Memorial José Martí, en La Habana, acogió este domingo la inauguración de la exposición fotográfica "Toda la gloria del mundo", de Alex Castro Soto del Valle, hijo del dictador Fidel Castro.
La muestra, compuesta por 50 instantáneas, se presenta como un homenaje al 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro. Esta iniciativa se enmarca en una ofensiva propagandística que el gobierno ha intensificado, utilizando efemérides y eventos culturales para exaltar la figura del tirano.
Alex Castro asegura que la exposición ofrece una visión más íntima de su padre, alejándose de las facetas conocidas para mostrar “lo humano detrás del ícono”.
El fotógrafo es hijo de Fidel Castro con Dalia Soto del Valle. Nació en 1963 y se graduó en Moscú en Tecnología de la Industria Electroquímica. Sin embargo, desde 1998 empezó a trabajar como camarógrafo en la prensa oficialista cubana. Su carrera la dedicó a fotografiar a su padre.
Sobre la exposición, Elier Ramírez Cañedo, subdirector del Centro Fidel Castro Ruz, dijo que las imágenes revelan la “gloria colectiva” de este personaje histórico.
Lo más leído hoy:
La muestra permanecerá abierta hasta octubre y marca el inicio oficial de un programa de actividades que el régimen desplegará en los próximos meses, en la antesala del centenario de Fidel Castro.
La campaña se inició en las redes hace varios días, con aburridos mensajes que repiten fragmentos de discursos de Fidel Castro y reciclando fotos viejas, algunas de ellas junto a Miguel Díaz-Canel.
Los mensajes y publicaciones de organismos estatales han reforzado esta narrativa, generando reacciones de rechazo entre cubanos que ven en estas acciones una manipulación política y un intento de reforzar el culto a la personalidad.
Mientras el país enfrenta una grave crisis económica y energética, el oficialismo destina recursos y espacios mediáticos a perpetuar la imagen de Fidel Castro. Su figura es uno de los pilares propagandísticos más importantes para el régimen.
Preguntas frecuentes sobre la campaña propagandística del régimen cubano y el centenario de Fidel Castro
¿Qué es la exposición "Toda la gloria del mundo" de Alex Castro?
La exposición "Toda la gloria del mundo" es una muestra fotográfica de Alex Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, inaugurada en el Memorial José Martí en La Habana. La exposición consta de 50 instantáneas y busca ofrecer una perspectiva más íntima de Fidel Castro, según su hijo. Esta exposición forma parte de una ofensiva propagandística del régimen cubano para exaltar la figura del dictador en el marco de su centenario.
¿Cuál es el objetivo del régimen cubano al conmemorar el centenario de Fidel Castro?
El objetivo del régimen cubano al conmemorar el centenario de Fidel Castro es reforzar su narrativa histórica y consolidar su control ideológico, especialmente entre las nuevas generaciones. Utilizan la figura de Castro como símbolo vivo de la Revolución para intentar conectar a los jóvenes con su legado. Esta estrategia busca perpetuar la ideología castrista en un momento en que el país enfrenta una grave crisis económica y social.
¿Por qué la figura de Fidel Castro sigue siendo tan importante para el régimen cubano?
La figura de Fidel Castro es uno de los pilares propagandísticos más importantes para el régimen cubano, ya que representa un símbolo de legitimidad y continuidad del sistema político imperante. A pesar de la crisis actual, el gobierno utiliza el culto a su imagen para intentar contener el descontento social y mantener el control ideológico sobre la población.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la campaña de exaltación de Fidel Castro?
La campaña de exaltación de Fidel Castro ha generado reacciones de rechazo entre la población cubana, que la percibe como una manipulación política y un intento de perpetuar el culto a la personalidad en medio de una grave crisis económica y social. Muchos cubanos critican que se destinen recursos a estas actividades propagandísticas mientras el país enfrenta apagones, desabastecimiento y pobreza.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.