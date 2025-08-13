Díaz-Canel celebra el 99 cumpleaños de Fidel y asegura que está "en plenitud de sobrevida”

Vídeos relacionados:

En la Cuba real, el pan falta, la luz se va, el salario no alcanza y la salud pública es una ruleta rusa. Pero en la Cuba de Miguel Díaz-Canel, el nefasto Fidel Castro está en “plena sobrevida” y hasta cumple 99 años como si se tratara de una momia activa en redes sociales y estafas ideológicas piramidales.

Desde Palacio, el líder de la llamada “continuidad” decidió obsequiar al país un textículo resobado de lirismo político, en el que colocó al dictador en jefe “en la vanguardia, como en la Sierra o en Girón”, aunque físicamente el napoleoncito orwelliano lleve casi una década reducido a cenizas en el interior de su cambolo.

Según Díaz-Canel, Fidel “no es solo presente. Es una constante. Guía y reto. Ejemplo y desvelo”. Un retrato que, más que de un tirano, suena al manual de instrucciones para preservar el santo sudario de un demonio cuya efigie se desvanece al contacto del agua bendita de la historia.

En su publicación, el “puesto a dedo” celebró “el inicio de un año simbólico para Cuba” y habló del “centenario o la eternidad” de un déspota que tuvo el detalle de pedir que no erigieran estatuas ni monumentos, consciente de que su impronta quedaría en décadas de fanatismo, opresión y adoctrinamiento.

La baba de Díaz-Canel rozó lo sobrenatural: “Lo escribo en presente porque así lo siento”. Y así, entre párrafos para enamorar a vacas locas por el pastoreo Voisin, el difunto se paseó por la pandemia, las supuestas victorias sobre el “bloqueo” y hasta las “reservas infinitas de dignidad” del pueblo, un recurso patético para encubrir la escasez infinita de alimentos y medicinas.

Para el monigote de los Castro, la pregunta clave en cada crisis es: “¿Qué haría Fidel?”. Una pista muchachón: le cortaría la cabeza a ineptos tracatanes como tú y les echaría la culpa de no saber interpretar sus delirios, además de agitar el comodín del “bloqueo” y el “enemigo externo” que tan bien aprendiste en la Ñico López, y que tan mal funciona en estos tiempos digitales.

¡Oh, sí! El secreto está “en la imprescindible unidad de las fuerzas revolucionarias en torno al ideal martiano”, salvo que a fuerza de propaganda y adoctrinamiento el régimen totalitario ha desfigurado y mancillado la historia de Cuba y a sus mentes más preclaras.

Para culminar, el espantajo de Placetas le hizo un guiño al chanta de Rosario y de su orto salió un chorro de consignas: “Hasta la victoria, siempre” junto al “¡Venceremos!” que remata ese eslogan descompuesto de “Patria o Muerte”. Sí, sí, vencieron, pero enterraron la patria y se refocilaron con la muerte.

Mientras tanto, en la Cuba no climatizada, las familias siguen preguntándose cómo llegar a fin de mes, cómo conservar alimentos sin electricidad y cómo conseguir medicinas sin tener que recurrir a milagros. Pero que ese mar de lágrimas no empañe la imagen de un déspota que, en la narrativa oficial, “permanece vivo y presente como solo está lo eterno”.

En “plena sobrevida”, como dice Díaz-Canel, el “legrado de Fidel” sigue siendo el ideario de un régimen que, en las tinieblas, da a luz abominación tras abominación. Y así, entre apagones y muela bizca, la celebración de los 99 años del anticristo nacional confirma que, en la Cuba de la muerte, la necrofilia engendra demonios cada día más grotescos.