DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

Vídeos relacionados:

El gobernador Ron DeSantis anunció que el senador estatal Jay Collins será el nuevo vicegobernador de Florida, ocupando una vacante que permanecía abierta desde febrero.

El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa en Tampa, en la que DeSantis destacó el historial militar y legislativo de Collins, así como su compromiso con los valores conservadores.

Collins, de 47 años, es un ex boina verde del Ejército con 23 años de servicio, veterano de combate y defensor de la tenencia de armas.

En el Senado estatal, donde ingresó en 2022, ha impulsado medidas para ampliar el acceso a las armas de fuego, revertir regulaciones adoptadas tras la masacre de Parkland en 2018 y reducir de nuevo a 18 años la edad mínima para comprar un arma en el estado.

"Jay, un guerrero herido en combate que sirvió durante 23 años como boina verde, encarna el espíritu de Florida", dijo DeSantis en X.

"Ha aprobado más de 40 proyectos de ley y ha sido un defensor de los veteranos, las familias militares, la libertad educativa, la ley y el orden, y la gestión fiscal responsable. Jay es un luchador incondicional por los valores conservadores. Espero trabajar con él para seguir poniendo a Florida en primer lugar", agregó.

Lo más leído hoy:

El nuevo vicegobernador, nacido en Montana, ha compartido públicamente los retos personales que ha superado, incluido un periodo en el que estuvo sin hogar durante la secundaria.

Pese a perder una pierna en servicio, continuó cinco años más en las Fuerzas Especiales antes de retirarse y dedicarse a labores humanitarias y de rescate en casos de desastre. Actualmente dirige una organización sin fines de lucro.

El nombramiento es visto por analistas como un movimiento estratégico de DeSantis, quien no puede postularse para la reelección en 2026 y busca consolidar su legado.

Collins podría perfilarse como un potencial candidato para sucederlo, lo que abriría un nuevo capítulo en la rivalidad indirecta entre DeSantis y el presidente Donald Trump, quien ya respaldó al congresista Byron Donalds para el cargo.

En Florida, el puesto de vicegobernador es casi ceremonial y solo asume funciones ejecutivas si el gobernador no puede servir.

Sin embargo, la designación de Collins refuerza la alianza política entre ambos y envía una señal clara de las prioridades de DeSantis para el futuro político del estado.

Preguntas frecuentes sobre el nombramiento de Jay Collins como vicegobernador de Florida