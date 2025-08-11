Termoeléctrica Felton presume de aportar 205 MW al SEN "a unas horas del 99 cumpleaños del Comandante"

Vídeos relacionados:

En la tarde de este sábado, la Central Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” de Felton, en Holguín, publicó en sus redes sociales un mensaje que desató una oleada de burlas, indignación y sarcasmo entre los cubanos.

“A unas horas del 99 cumpleaños del Comandante, la ETE Felton aportando 205 MW para el pueblo”, celebró la planta, vinculando su generación de electricidad a la fecha de nacimiento del dictador Fidel Castro.

Captura de pantalla Facebook / ETE "Lidio Ramón Pérez" Felton

La publicación fue replicada por la Unión Eléctrica (UNE) en su página oficial de Facebook, y los comentarios no tardaron en llegar, evidenciando el hartazgo social ante el uso político de cuestiones técnicas que deberían ser, simplemente, parte del servicio normal.

“¿Qué relación tiene que Felton genere lo que debe generar con el cumpleaños de Fidel? ¿Es que hacer su trabajo es un regalo?”, cuestionó un usuario, mientras otro ironizaba: “Entonces mañana que no hay cumpleaños, ¿sale del SEN?”.

Otros comentarios apuntaron directamente a la burda propaganda del régimen: “¡Qué desfachatez!… Cuando los apagones sobrepasan las 20 horas diarias, ¿a quién se los dedican? Ya experimentamos 28 hace apenas unas horas y no le fueron dedicadas a nadie”.

También hubo quienes recordaron promesas incumplidas: “Pinar del Río lo recuerda con amor desde que dijo que ‘no volverá a conocer los apagones’… mentiroso”.

El sarcasmo fue protagonista en muchos mensajes: “Es hasta el 13, para que el engendro no se moleste”; “Cuando pase el cumpleaños, un tubito de la caldera se agujerea seguro”; “Felton está diseñada para producir electricidad y eso es lo que debería hacer a tiempo completo”.

Más allá de las bromas, el trasfondo es un escenario energético precario. Aunque Felton aporte hoy 205 MW, las afectaciones por déficit de generación han superado este verano en varias ocasiones los 2,000 MW, provocando apagones de más de 20 horas en algunas zonas.

Para muchos cubanos, la “coincidencia” de déficits menos acuciantes con la fecha de nacimiento del dictador no es casual, sino parte de un patrón en el que el régimen parece asegurar cierta estabilidad eléctrica antes de efemérides oficiales para luego volver a la crisis habitual.

En definitiva, la publicación de Felton es un ejemplo más de cómo la “continuidad” de Miguel Díaz-Canel y sus empresas estatales siguen utilizando la figura de Castro para disfrazar de “homenaje” lo que debería ser una obligación del gobierno: suministrar electricidad de forma estable y continua.

Pero la respuesta popular, mordaz y masiva, muestra que cada vez menos cubanos se tragan la narrativa oficial. En palabras de un internauta: “Ustedes son una burla y un insulto a la inteligencia humana… El único país del mundo donde lo que piense un muerto importa más que la vida de millones de vivos”.