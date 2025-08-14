Trump vuelve a amenazar a Putin con severas consecuencias si no detiene la guerra en Ucrania

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que el mandatario ruso, Vladímir Putin, enfrentará “severas consecuencias” si no detiene la guerra en Ucrania.

De acuerdo con EFE, la declaración llega en vísperas de la cumbre bilateral prevista para este viernes en una base militar de Anchorage, Alaska. “Sí, habrá consecuencias muy graves”, afirmó Trump durante un acto en el Centro Kennedy, en Washington, al ser consultado por la prensa sobre sus planes frente al conflicto.

El republicano reconoció que no ha logrado convencer a Putin de frenar los ataques contra la población civil ucraniana, pero insistió en que busca “poner fin a la guerra”.

Posible cumbre trilateral

Trump adelantó que, si la reunión con Putin transcurre de forma positiva, se convocará casi de inmediato a un segundo encuentro que incluiría al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo”, señaló, calificando esa eventual cita como “más importante que la primera”.

El mandatario estadounidense aseguró haber sostenido una “muy buena” conversación telefónica con Zelenski y líderes europeos horas antes, y prometió volver a contactarlos tras su cita con Putin.

Antecedentes de tensiones y amenazas previas

Esta no es la primera advertencia directa de Trump al Kremlin. En julio, el presidente amenazó con imponer aranceles del 100% a Rusia si no alcanzaba un acuerdo de paz en un plazo de 50 días.

“Tendríamos que haber tenido un acuerdo de paz hace dos meses”, dijo entonces, lamentando que, mientras sus conversaciones con Putin sean “muy agradables”, los bombardeos continúan.

El republicano, que atribuye el conflicto a la herencia de su predecesor, ha sostenido que Putin “ha engañado a Clinton, Bush y Obama, pero no a mí”, y ha exigido progresos inmediatos.

