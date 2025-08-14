Trump vuelve a amenazar a Putin con severas consecuencias si no detiene la guerra en Ucrania

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que el mandatario ruso, Vladímir Putin, enfrentará “severas consecuencias” si no detiene la guerra en Ucrania.
De acuerdo con EFE, la declaración llega en vísperas de la cumbre bilateral prevista para este viernes en una base militar de Anchorage, Alaska. “Sí, habrá consecuencias muy graves”, afirmó Trump durante un acto en el Centro Kennedy, en Washington, al ser consultado por la prensa sobre sus planes frente al conflicto.
El republicano reconoció que no ha logrado convencer a Putin de frenar los ataques contra la población civil ucraniana, pero insistió en que busca “poner fin a la guerra”.
Posible cumbre trilateral
Trump adelantó que, si la reunión con Putin transcurre de forma positiva, se convocará casi de inmediato a un segundo encuentro que incluiría al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
“Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo”, señaló, calificando esa eventual cita como “más importante que la primera”.
El mandatario estadounidense aseguró haber sostenido una “muy buena” conversación telefónica con Zelenski y líderes europeos horas antes, y prometió volver a contactarlos tras su cita con Putin.
Antecedentes de tensiones y amenazas previas
Esta no es la primera advertencia directa de Trump al Kremlin. En julio, el presidente amenazó con imponer aranceles del 100% a Rusia si no alcanzaba un acuerdo de paz en un plazo de 50 días.
“Tendríamos que haber tenido un acuerdo de paz hace dos meses”, dijo entonces, lamentando que, mientras sus conversaciones con Putin sean “muy agradables”, los bombardeos continúan.
El republicano, que atribuye el conflicto a la herencia de su predecesor, ha sostenido que Putin “ha engañado a Clinton, Bush y Obama, pero no a mí”, y ha exigido progresos inmediatos.
Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre Trump y Putin respecto a la guerra en Ucrania
¿Qué consecuencias ha amenazado Donald Trump con imponer a Rusia si no detiene la guerra en Ucrania?
Donald Trump ha advertido a Vladimir Putin sobre "severas consecuencias" si no detiene la guerra en Ucrania. Entre las medidas mencionadas, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100% a Rusia si no se logra un acuerdo de paz en un plazo de 50 días. Además, ha considerado la imposición de nuevas sanciones económicas y aranceles secundarios sobre el petróleo ruso. Estas declaraciones reflejan un cambio en la estrategia de la Administración Trump hacia una postura más dura contra el Kremlin.
¿Cómo planea Trump abordar el conflicto de Ucrania en su reunión con Putin?
Trump tiene la intención de convocar a una cumbre trilateral con Putin y Zelenski si su reunión con el líder ruso es positiva. La reunión inicial está programada para celebrarse en una base militar en Anchorage, Alaska. Trump ha expresado su deseo de que esta cumbre sea productiva y ha manifestado su disposición a facilitar un encuentro entre Putin y Zelenski como un paso crucial para avanzar hacia la paz. Sin embargo, el enfoque bilateral inicial ha generado inquietud entre Kiev y las capitales europeas, que temen que un acuerdo sin la participación de Ucrania pueda alterar los equilibrios estratégicos en Europa.
¿Cuál es la posición de Trump respecto al control ruso sobre Crimea?
Trump ha criticado a Zelenski por su negativa a considerar el reconocimiento del control ruso sobre Crimea. El mandatario estadounidense ha calificado las declaraciones de Zelenski como perjudiciales para las negociaciones de paz y ha restado importancia a la inclusión de Crimea como tema de discusión, argumentando que "Crimea se perdió hace años". Esta postura contrasta con la de muchos líderes occidentales, quienes sostienen que cualquier solución pacífica debe respetar la integridad territorial de Ucrania.
