Florida abrirá nuevo centro para inmigrantes en cárcel estatal de Baker, según DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves la apertura de un segundo centro de detención para inmigrantes en una prisión estatal del norte del estado, conocido como “Deportation Depot”, que se ubicará en la Institución Correccional de Baker, a unos 70 kilómetros al oeste de Jacksonville.

Según reportó la agencia AP, este nuevo centro forma parte de la estrategia estatal para ampliar la capacidad de detención migratoria en coordinación con la administración del presidente Donald Trump.

DeSantis defendió la medida asegurando que “hay demanda” y que está “convencido de que se llenará”.

El anuncio llega mientras un juez federal evalúa la situación del primer centro migratorio de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en una pista aérea remota en los Everglades.

El nuevo centro contará inicialmente con 1,300 camas para detenidos, aunque las autoridades dijeron que podría ampliarse hasta 2,000.

El gobernador subrayó que el costo estimado de la adecuación del lugar será de seis millones de dólares, muy por debajo del presupuesto del centro en los Everglades, que supera los 245 millones, según Fox 13.

Durante una conferencia de prensa desde Sanderson, sede de la prisión, DeSantis explicó que se optó por esta instalación por contar con infraestructura disponible y vacía desde su cierre en 2021 por falta de personal y disminución de la población reclusa.

“Había una parte enorme del centro que estaba desocupada. Fue una oportunidad lista para ser usada”, afirmó el gobernador, citado por News4Jax.

El director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, señaló que la instalación podría estar operativa en dos o tres semanas, aunque advirtió que enfrentarían desafíos estructurales tras años de inactividad.

El estado había considerado usar Camp Blanding como sede del segundo centro migratorio, pero se descartó debido a mayores complicaciones logísticas.

Con esta decisión, el centro de Baker se convierte en el nuevo foco del plan estatal para reforzar las detenciones y deportaciones bajo el argumento de “procesar, alojar y retornar” a los inmigrantes irregulares, en palabras de DeSantis.

La noticia se conoce en medio de crecientes denuncias por las condiciones en el centro de los Everglades, donde abogados han informado que los detenidos enfrentan inundaciones, presiones para firmar órdenes de deportación sin consultar abogados, y presunta falta de acceso a servicios básicos.

Un tribunal federal analiza actualmente si estos detenidos han tenido garantizado su derecho a representación legal.

Este segundo centro, según prometió el gobernador, tendrá los mismos servicios que “Alligator Alcatraz”, aunque no se precisaron mecanismos de supervisión ni acceso legal para los migrantes detenidos.

Inicialmente, el gobierno de Florida había proyectado construir el segundo centro de detención para inmigrantes en Camp Blanding, una base de entrenamiento de la Guardia Nacional ubicada a unos 43 kilómetros de Jacksonville.

Según informó la agencia Associated Press a inicios de mes, ya se había adjudicado al menos un contrato para la instalación de una estación meteorológica y sirenas de alerta, lo que confirmaba la intención del estado de ampliar su infraestructura migratoria.

Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que “Alligator Alcatraz” sería el modelo para una nueva red de centros de detención estatales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En julio, el Gobierno de Estados Unidos informó que destinaría 608 millones de dólares entre gobiernos estatales y locales para construir nuevos centros de detención para inmigrantes o ampliar los ya existentes, como parte de una ofensiva migratoria que se intensifica bajo la administración de Donald Trump.

