Hospital Ameijeiras asegura que Cuba cuenta hoy con una “medicina de excelencia”

El Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras" celebró este miércoles el aniversario 99 del nacimiento de Fidel Castro con un acto en su Servicio de Otorrinolaringología, en el que calificó al fallecido dictador como el artífice de la “medicina de excelencia” que supuestamente distingue hoy a la Isla.

En un mensaje difundido en redes sociales, la institución atribuyó a Castro un “legado humanista y visión transformadora” que habría hecho posible la formación de profesionales, el desarrollo del sistema sanitario y la “solidaridad internacional” en materia de salud. La publicación concluyó con un llamado a honrar su “eterno llamado a servir con amor y dedicación”.

Un discurso propagandístico frente a hospitales colapsados

Las declaraciones contrastan con la grave situación del sistema de salud cubano, donde cada día son afectadas personas por falta de tratamientos, medicamentos e incluso por bacterias adquiridas en hospitales. En muchos casos, los pacientes que necesitan ser operados deben llevar todo: desde suturas y guantes hasta los antibióticos.

El llamado a la “solidaridad internacional” también es cuestionado por activistas y opositores, que recuerdan que el régimen ha ganado millones de dólares con las misiones médicas en el extranjero, mientras en Cuba escasea el personal sanitario y se deterioran los servicios. La supuesta ayuda a otros países ha servido más como un negocio lucrativo y una herramienta política que como un acto genuino de altruismo.

En este contexto, el acto en el Ameijeiras se suma a la habitual estrategia del régimen de utilizar efemérides y aniversarios para exaltar la figura de Fidel Castro, ignorando la crisis estructural que atraviesa la salud pública en la Isla.

Colapso del sistema de salud en Cuba: Ministro admite que no hay medicinas ni recursos

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reconoció en julio ante diputados de la Asamblea Nacional que el sistema sanitario atraviesa una crisis estructural sin precedentes, marcada por una cobertura de apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos y con un deterioro generalizado de los servicios médicos.

En su discurso justificó las limitaciones en el sector de la salud con una frase lapidaria: “Estos problemas no se resolverán de inmediato, pero reafirmamos nuestro compromiso de buscar soluciones y optimizar los recursos disponibles, siempre que el financiamiento lo permita”.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano, Portal Miranda describió un panorama desolador para el sector, con déficits crónicos en insumos médicos, fallas organizativas, éxodo de profesionales, venta ilegal de servicios en hospitales y aumento de la mortalidad materna e infantil.

