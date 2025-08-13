"Da pena, asco y vergüenza": cubana muestra cómo está el hospital donde ingresaron a su abuelo en Guantánamo

Cubana denuncia con imágenes el estado deplorable de un hospital en Guantánamo donde está su abuelo ingresado

La usuaria cubana de TikTok Gthaly compartió un video que muestra las condiciones en las que permanece ingresado su abuelo en un hospital de Guantánamo, provocando indignación en redes sociales.

“Hoy fui a visitar a mi abuelo al hospital que lleva más de 4 días ingresado. Estas son las condiciones en las que se encuentra, bueno aquí les muestro un poco de cómo está el local, que da pena, asco y vergüenza, esto no debería ser ni un hospital, yo estoy super indignada, porque a cualquiera le duele ver esto, y no solo eso, la comida da asco, de verdad que es doloroso ver la situación en la que se encuentra Cuba hoy en día”, expresó @gthaly1 mientras mostraba imágenes de paredes deterioradas, humedad, suciedad y mobiliario en mal estado.

Entre las reacciones de usuarios se pueden leer mensajes como: “Yo pensé que Cuba era una potencia mundial en medicina, ¿qué pasó? Ah, ya, comunismo”; “Los médicos siguen siendo buenos. Pero ellos no tienen la culpa de cómo el gobierno gestiona la sanidad en Cuba”; “Pero qué importa que los médicos sean buenos si no tienen medios para atender”; o “Eso no debería llamarse hospital”.

El video se suma a otras denuncias recientes sobre la crisis hospitalaria en Cuba, particularmente en Guantánamo. En mayo de este año, una grave avería paralizó durante más de dos semanas los ascensores del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto , obligando a trasladar pacientes, alimentos e insumos por las escaleras, y restringiendo posteriormente su uso por falta de piezas nuevas.

En enero, familiares de pacientes del Hospital Psiquiátrico “Luis Ramírez López” denunciaron la falta de equipos médicos y maltrato a enfermos , incluido el equipo de terapia electroconvulsiva roto durante meses.

En julio de 2024, se viralizó la imagen de la comida entregada a un niño en el hospital pediátrico de Guantánamo: “un poco de arroz blanco, chícharos y cinco pedazos de plátano hervido” , junto a reportes sobre el mal estado de los baños.

La crisis sanitaria ha sido reconocida por el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, quien en julio de 2025 admitió que Cuba solo cuenta con el 30% del cuadro básico de medicamentos , en medio de un “deterioro generalizado de los servicios médicos”.

Las denuncias no se limitan a Guantánamo. En agosto, la doctora Roselin Moreno expuso el abandono a pacientes de hemodiálisis en Manzanillo , con interrupciones del tratamiento por falta de insumos como bicarbonato de sodio.

Ese mismo mes, el gobierno admitió el colapso de plantas eléctricas en hospitales de Santiago de Cuba , lo que pone en riesgo la atención en cuidados intensivos y la conservación de medicamentos.

También en agosto, pacientes y familiares denunciaron la presencia de plagas, suciedad y abandono en el Hospital Provincial Lenin de Holguín , con colchones infestados de chinches y baños inutilizables.

La publicación de Gthaly refleja, con imágenes y testimonio directo, una realidad que se repite en centros médicos de la isla y que, según múltiples reportes y declaraciones oficiales, forma parte de una crisis estructural que afecta la salud pública en Cuba.

