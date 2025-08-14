Díaz-Canel recorre La Habana Vieja en medio de una semana marcada por derrumbes

Vídeos relacionados:

Mientras La Habana aún llora la muerte de un bebé y cuenta los heridos y damnificados tras varios derrumbes recientes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recorrió este jueves zonas patrimoniales del Centro Histórico, acompañado por la cúpula del Partido Comunista, en lo que las autoridades definieron como una “visita de trabajo”.

Según reportó el medio oficialista Tribuna de La Habana, el recorrido incluyó instituciones recreativas y obras en desarrollo como el rediseño de la Tribuna Antimperialista y la restauración del Palacio de Pioneros “Ernesto Che Guevara”, fundado por Fidel Castro en 1979.

Captura de Facebook/Agencia Cubana de Noticias

La Presidencia de Cuba, por su parte, compartió en redes sociales que Díaz-Canel “conoció de fuertes inversiones” en construcciones de viviendas y que se mantiene vivo “el sueño de Fidel y Eusebio para La Habana Vieja”, todo esto, “en medio del complejo momento económico que vive el país”.

Pero el contraste con la realidad ha sido, para muchos cubanos, tan brutal como indignante, porque mientras las cámaras siguen al mandatario, en los barrios más vulnerables de la ciudad se multiplican las historias de dolor.

Recientemente, un bebé de cinco meses murió ahogado en El Cerro, luego de que un muro colapsara por las intensas lluvias y el agua irrumpiera violentamente en su vivienda.

Su madre, que intentaba recoger algunas cosas en medio de la tormenta, no pudo evitar que la corriente le arrebatara al niño de los brazos. Lo hallaron aún con signos vitales, pero no logró sobrevivir. Cumplía ese mismo día cinco meses de nacido.

“¿Quién paga por esta muerte?”, se preguntó la activista Lara Crofs tras la muerte del bebé. “No podemos seguir permitiendo que la indolencia y el abandono sigan cobrando vidas inocentes en nuestra Cuba”.

En Regla, otra niña quedó atrapada bajo escombros tras el desplome de una vivienda en ruinas. Su madre resultó con heridas graves. Familias enteras siguen esperando soluciones dignas, mientras denuncian que solo se les han ofrecido locales inhabitables, sin electricidad, ventanas ni condiciones mínimas para vivir.

En Centro Habana, otro derrumbe dejó atrapados a un anciano y su hijo de 10 años, sin posibilidad de salir a buscar alimentos. Las autoridades locales les dijeron que debían tumbar ellos mismos las paredes en peligro de colapso, pese al evidente riesgo.

“Se ha detenido el deterioro”, dijo Díaz-Canel

Durante su visita, Díaz-Canel elogió la recuperación parcial del Palacio de Pioneros y señaló que “se ha detenido el deterioro”, aunque reconoció que se debe seguir trabajando. Sin embargo, en sus palabras no hubo mención alguna a las víctimas recientes ni al estado crítico de la infraestructura urbana que afecta a miles de habaneros.

El mandatario también insistió en que la Tribuna Antimperialista debe ser una “plaza frecuente de denuncia contra el bloqueo”, al tiempo que pedía estímulos para los trabajadores que laboran en su restauración. La gobernadora de La Habana, Yanet Hernández, dijo que el lugar acogerá actividades culturales y actos políticos.

Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales muestran una ciudad golpeada no solo por el clima, sino por décadas de abandono institucional. Cada temporada de lluvias cobra nuevas víctimas. Y mientras el gobierno insiste en hablar de sueños y plazas antimperialistas, los cubanos viven entre el miedo a morir sepultados en su propia casa y la indiferencia oficial.

Las visitas presidenciales y los reportes de la prensa oficial, una vez más, parecen ignorar la pregunta que se hace el pueblo: ¿cuándo dejará el gobierno de maquillar ruinas mientras se desmorona el país?

