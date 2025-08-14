"En España usted aprende a conducir": cubana cuenta su experiencia y compara con EE.UU.

La creadora cubana en TikTok @alietty_livestyle publicó un video para desmentir que en España sea imposible obtener una licencia de conducir o tener un carro, en respuesta a mensajes que circulan en redes sociales. “Por favor, no digan más que las personas en España no se pueden permitir ni tener una licencia de conducir, ni tener un carro, porque eso es totalmente falso”, afirmó en la grabación, que comienza con capturas de esos comentarios.

Reconoció que, al llegar a España sin dinero, no pudo acceder a esas comodidades, pero aseguró que no es un objetivo inalcanzable. “Es verdad que la licencia de conducir en España es mucho más difícil de conseguir que aquí en Estados Unidos… y luego va a hacer un examen práctico en un circuito cerrado, en un aparcamiento de un mall, no mi amor, es que en España usted aprende a conducir”, dijo. Comparó esa formación con la de EE. UU., donde, según su experiencia, ha conocido personas con licencia que “prácticamente lo único que saben es darle para adelante y frenar el carro”.

Contó que pasó “mucho trabajo” para obtener su permiso en España, aunque hay quienes lo logran desde el primer intento. Añadió que “los trámites burocráticos en España también lo ponen un poco más difícil”, pero insistió en que “eso no es motivo para decir que es imposible sacarse la licencia de conducir” e invitó a sus seguidores a comentar o criticar su opinión.

Entre las respuestas, hubo quienes destacaron la calidad de la enseñanza en España y otros que denunciaron los altos costos, que en algunos casos superaron los tres mil euros, además de suspensos repetidos. También se mencionó que en Estados Unidos el proceso es más rápido y barato, con mayoría de autos automáticos, frente al predominio de mecánicos en España. Otros recordaron que en el país ibérico no es posible obtener la licencia sin contar con documentación legal.

Días antes la cubana Dayi Salgado contó en redes cómo obtuvo el carné de conducir en España a los 51 años tras un proceso de entre 1,500 y 3,500 euros, que calificó como exigente y largo, y que la dejó sin dinero para comprar un coche. El tiktoker español @ramonteli, por su parte, criticó la conducción en Miami y la facilidad para obtener licencias en EE. UU., en contraste con un sistema español más costoso y riguroso.

La propia @alietty_livestyle ya había generado debate con otro video en el que comparó su vida en España y Estados Unidos, y dijo: “Ojalá no hubiera tomado la decisión de haber venido para acá”. En su más reciente reflexión, resumió su postura con una frase: “No es imposible, es más difícil, pero aprendes a conducir de verdad”.