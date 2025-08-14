Cubana desvela su truco para dejar a los hombres pensando en ti día y noche: "Te quedas en sus pensamientos"

Una cubana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un consejo que, según ella, puede cambiar la forma en que las mujeres enfrentan sus relaciones con los hombres: el poder del silencio.

“Cambia tu forma de pensar, tu mayor arma hacia un hombre es tu silencio”, afirmó la usuaria @liz110622 en el video, que acumula miles de reproducciones en la plataforma. La joven sostiene que una mujer que está dispuesta a alejarse de lo que no le sirve transmite a ese hombre que tiene muchas más opciones y que no está dispuesta a conformarse.

En su mensaje, asegura que cuando una mujer otorga su perdón sin que el hombre haya hecho méritos, él interpreta que puede conservarla sin esfuerzo alguno. “Las personas, por lo general, valoran por lo que trabajan; si ese hombre tú le regalas tu perdón sin él tener ningún tipo de esfuerzo hacia ti, ya piensa que tiene control de esa situación”, reflexionó.

Liz afirma que este tipo de autocontrol no es común en las mujeres y que, cuando se demuestra, provoca un impacto duradero. “Te quedas en sus pensamientos incluso si él tiene a otras mujeres en su cama; tú eres la que busca por las noches en redes sociales, porque no sales de su cabeza, porque él no acaba de entender cómo tú no estabas dispuesta a todo por él”, comentó.

La creadora de contenido también hace énfasis en que discutir, reclamar o llorar ante un hombre no genera respeto, sino todo lo contrario. “Que tú le pelees, que tú le expliques, que tú te frustres, que tú llores… ellos no valoran ese tipo de comportamiento. Al revés, piensan: ‘Mira como la tengo, mira cómo ella se pone cuando discute conmigo’”, afirmó.

Según su experiencia, el silencio no solo es una herramienta para evitar conflictos innecesarios, sino una forma de recordarle a la otra persona que tu compañía es valiosa. “Con tu silencio, él se da cuenta de que tu presencia es un privilegio y no un derecho”, concluyó.

Su mensaje ha generado un intenso debate en redes sociales: mientras muchas usuarias respaldan su visión como una estrategia de dignidad y autoestima, otras critican la generalización de su discurso, argumentando que cada relación es distinta.

