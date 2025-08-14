"El que vive de una pensión se está muriendo de hambre": Vídeo retrata la asfixiante realidad de los jubilados en Cuba

La creadora de contenido Sheyla, desde Matanzas, mostró en un video lo que una persona jubilada en Cuba puede adquirir con su pensión mensual de 1,500 pesos cubanos, unos tres dólares al cambio informal, en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.

"En Cuba se están muriendo de hambre las personas que viven de una jubilación ya, que al mes lo único que cobran son $3, que en pesos cubanos son 1 500, y hoy te voy a enseñar lo único que se puede comprar con ese dinero que por supuesto tiene que durarles el mes entero", comenzó diciendo @sheyreyes032.

Tras "tanto caminar" y buscar "los lugares donde más barato los venden", la joven mostró que su compra consistió en una libra de frijoles negros, un paquete de espagueti de 500 gramos, una jaba de pan con cinco unidades, un paquetico de refresco para preparar dos litros de piña colada, un paquete de salchichas con siete unidades, un aguacate, una libra de arroz y otra libra de picadillo. "Este dinero no alcanza para nada así que hay que hacer maravillas", comentó.

El video finaliza con una pregunta directa a sus seguidores: "Déjame dicho en los comentarios si tú crees que esto dure para el mes entero".

La publicación generó cientos de comentarios, muchos de ellos comparando la situación con la de otros países. Usuarios desde Venezuela, Colombia, México, Panamá, Argentina y Puerto Rico relataron que, en sus lugares de residencia, tres dólares no alcanzan para cubrir ni una mínima parte de la compra mostrada por Sheyla. Otros expresaron tristeza, sorpresa o resignación, mientras algunos sugirieron alternativas como cultivar alimentos en patios, aunque otros respondieron que en Cuba existen restricciones para criar animales o vender parte de la producción.

El 'ejercicio' que muestra Sheyla para mostrar la precariedad de vida de los jubilados en la isla, parte de la pensión mínima vigente, de 1,500 pesos cubanos —unos tres dólares al cambio informal—, una cifra que el gobierno ha anunciado que subirá a partir del 1 de septiembre de 2025. Según la Resolución 14/2025 publicada en la Gaceta Oficial No. 71, las pensiones de hasta 2,472 CUP recibirán un aumento de 1,528 CUP, y las que se encuentren entre 2,473 y 3,999 CUP se elevarán hasta completar los 4,000 CUP mensuales.

De acuerdo con la información oficial, quienes hoy cobran la pensión mínima pasarán de 1,528 a 3,056 CUP,. Sin embargo, este ajuste sigue muy por debajo del costo de vida actual, en un contexto en el que un cartón de huevos puede superar los 3,000 CUP y la mayoría de los alimentos básicos solo se venden en dólares o MLC.

En este sentido una encuesta reciente del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) reveló que se necesitan al menos 30,000 pesos mensuales para cubrir una alimentación básica. "Hoy, un cartón de huevos puede costar hasta 3,900 pesos, más que una pensión mínima completa", denunció el informe.

En agosto, se viralizó el caso de Orlando Regueiro Castellano , un anciano de 83 años de Ciego de Ávila que aseguró vivir "del aire" porque no tiene dinero para comer. En julio, se conoció la historia de "Don Manuel", un profesor universitario jubilado que sobrevive vendiendo jabitas recicladas en Santiago de Cuba. Ese mismo mes, otra joven en TikTok mostró que con la pensión mínima solo pudo comprar una bolsita de fideos y un pomo de aceite.

Incluso medios oficialistas como el periódico Girón han publicado reportajes donde reconocen que "muchos continúan en las calles buscando el sustento diario", retratando a ancianos que venden cigarros, polvorones o frutas para complementar ingresos.

En todos los casos, el denominador común es la insuficiencia de las pensiones frente a la inflación y el alto costo de los alimentos y productos básicos en Cuba, una situación que obliga a muchos mayores a depender de la ayuda de familiares o vecinos para sobrevivir.

