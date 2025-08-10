Solidaridad callejera desnuda la precariedad y abandono de adultos mayores en Cuba

El youtuber cubano Iván Valdés Permuy, conocido como Listillo Cubano en redes sociales, recorrió las calles de La Habana entregando efectivo a ancianos que revelaron sus pensiones, y con sus acciones puso en evidencia los miserables montos que reciben miles de jubilados en la isla después de una vida laboral.

En uno de los encuentros, un hombre identificado como Gabriel, sentado en un andador por problemas de movilidad, contó que su chequera mensual es de 1,546 pesos. Valdés le entregó dos fajos con billetes, el doble del monto, mientras vecinas que presenciaban la escena celebraban el gesto, se aprecia en el video colgado en su perfil de Facebook.

A otro anciano, que dijo haber nacido en 1939, le dio una cantidad extra con la promesa de que su “chequera” completa se la entregaría después.

Un tercer beneficiario, ex planificador económico, recibió efectivo y preguntó si venía de Dios; el youtuber respondió que, aunque no pertenece a ninguna iglesia, ayuda a las personas mayores.

En otro caso, un jubilado informó que su pensión es de 1,578 pesos al mes, cantidad que Valdés le entregó en efectivo.

Los comentarios en redes sociales, junto a los agradecimientos, reflejaron indignación por la situación de los adultos mayores en Cuba.

Usuarios lamentaron que, tras décadas de trabajo, muchos enfrenten necesidades extremas, problemas de salud y la obligación de seguir laborando para sobrevivir.

La escena de entrega de dinero, más que una anécdota solidaria, mostró un retrato crudo de la precariedad que marca la vejez en el país.

Listillo Cubano se ha hecho conocido por hacer bromas con cámaras ocultas, experimentos sociales y ayudar a personas necesitadas que conoce en las calles.

Recientemente ayudó a un anciano que confesó sentirse mareado y débil porque no había desayunado. Le dio dinero para que comprarse un helado y para que pudiera alimentarse adecuadamente.

En otra ocasión, sorprendió a un vendedor callejero de La Habana el día de su 84 cumpleaños. Lo felicitó, pero antes de irse, tuvo el mismo gesto que acostumbra a hacer en estos casos: le regaló una buena cantidad de dinero.

En febrero, en uno de sus habituales videos, se acercó a un joven que se identificó como Damián, quien le contó que estaba tratando de encontrar algo de comida para los cuatro pollos que cría.

Damián reveló que cada cubeta de alimentos para las aves le cuesta entre 200 y 300 pesos, y como respuesta Listillo le regaló dinero. El joven, asombrado, le contó que tenía a su papá ingresado y que el dinero le servirá para medicinas.

“Yo me pongo a pelear, a vender flores, lo que aparezca. (...) Me muevo por aquí y por allá a ver qué raspo. De todo menos robar”, afirmó Damián.

El 16 de julio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que a partir del 1 septiembre se implementará un incremento de pensiones para los jubilados que actualmente reciben hasta 4,000 pesos mensuales.

Según la Resolución 14/2025 publicada en la Gaceta Oficial No. 71, la medida busca “garantizar” una mejor protección a los sectores más vulnerables de la población cubana.

De acuerdo con lo anunciado, la medida beneficiará a 1,324,599 personas, lo que representa el 79 % de los pensionados en el país.

Sin embargo, no resuelve la precariedad que enfrentan miles de jubilados en la isla, donde el costo de vida continúa disparado y el acceso a bienes esenciales está cada vez más restringido.

A fines de abril, un reportaje del periódico oficial Girón, en Matanzas, dejó al descubierto la miseria en la que viven miles de jubilados que, tras décadas de trabajo, se ven obligados a subsistir en las calles.

Hasta el momento, según datos oficiales, el 39% de los jubilados cubanos cobra la pensión mínima mensual equivalente a 1,528 CUP al mes, y tienen todas las papeletas para engrosar la lista de personas en riesgo de pobreza extrema.

Especialmente complicada es la situación de quienes no tienen familia en el extranjero que les mande dólares para poder tener acceso a una dieta balanceada en la recta final de sus vidas.

Dependen, exclusivamente de lo que llega a las bodegas, marcadas por el racionamiento extremo, la escasez y retrasos en la distribución de alimentos básicos como arroz y azúcar.

La descontrolada inflación derivada de la malograda tarea Ordenamiento ha encarecido los productos de primera necesidad mientras los salarios permanecen estancados y se deteriora el poder adquisitivo de los cubanos, agotados de las colas, los apagones, el hambre y la desesperanza.

En el primer semestre de 2025, la crisis alimentaria en Cuba ha dejado de ser una consecuencia coyuntural para consolidarse como una emergencia humanitaria crónica, denunció recientemente el Food Monitor Program (FMP), una organización independiente que monitorea la (in)seguridad alimentaria en la isla.

En Cuba, un simple cartón de huevos puede superar los 3,000 pesos, mientras que la mayoría de los productos de primera necesidad —como el aceite, el detergente, el pollo o la leche en polvo— solo se venden en dólares o MLC, una moneda que el Estado no paga ni vende a la población en sus salarios o pensiones.

Esta situación obliga a millones de ciudadanos a depender de remesas del exterior.

El propio gobierno ha reconocido esta brecha insostenible. En febrero, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa afirmó sin rodeos: “Nuestros jubilados tienen pensiones medias de 1,525 pesos. Con eso no se vive; con un salario medio de 5,000 pesos no se vive, ni de 6,000 pesos… No se vive según están los precios hoy día”.

